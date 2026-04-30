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Atirador em jantar de Trump é apresentado novamente em tribunal e permanecerá preso

Cole Thomas Allen não se declarou culpado ou inocente durante sua breve aparição perante a magistrada americana Moxila Upadhyaya

Estadão Conteúdo
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Cole Thomas Allen, acusado de atirar contra Trump em jantar (Reprodução)

O homem que tentou realizar um atentado a tiros durante um jantar no último sábado, 25, com a presença do presidente americano, Donald Trump, concordou nesta quinta-feira, 30, em permanecer preso enquanto aguarda o julgamento.

Cole Thomas Allen não se declarou culpado ou inocente durante sua breve aparição perante a magistrada americana Moxila Upadhyaya.

Os promotores alegam que Allen planejou seu ataque por semanas e rastreou os movimentos de Trump online antes de passar correndo por um detector de metais no Washington Hilton, portando uma arma longa e interrompendo um dos eventos anuais de maior destaque na capital do país.

Allen ficou ferido durante o ataque, mas não foi atingido por um tiro. Um agente do Serviço Secreto foi baleado, mas usava colete à prova de balas e sobreviveu, segundo as autoridades. Os promotores afirmaram acreditar que Allen disparou sua espingarda pelo menos uma vez e que um agente do Serviço Secreto disparou cinco tiros. Eles não confirmaram publicamente se foi a bala de Allen que atingiu o colete do agente.

Em uma carta enviada aos promotores na quarta-feira, 29, os advogados de Allen alegaram que algumas das declarações do procurador-geral interino Todd Blanche "indicam que as provas balísticas recuperadas são inconsistentes com aspectos da teoria do governo, provas coletadas pelo governo e/ou declarações feitas por testemunhas".

Em resposta, o Departamento de Justiça afirmou que as evidências mostram que Allen disparou sua espingarda pelo menos uma vez na direção do agente do Serviço Secreto. Os investigadores recuperaram pelo menos um fragmento na cena do crime que é compatível com um projétil de chumbo grosso, escreveram os promotores.

"O governo não tem conhecimento de nenhuma evidência física, evidência em vídeo digital ou depoimentos de testemunhas que sejam inconsistentes com a teoria de que seu cliente disparou sua espingarda na direção" do policial ou que o policial "foi de fato atingido uma vez no peito enquanto usava um colete à prova de balas", escreveram os promotores.

Em documentos judiciais, os promotores afirmaram que Allen tirou uma foto de si mesmo em seu quarto de hotel minutos antes do incidente e que estava equipado com uma bolsa de munição, um coldre de ombro e uma faca embainhada.

Os advogados de Allen estão pressionando por sua libertação, argumentando em documentos judiciais que o caso do governo é "baseado em inferências sobre a intenção de Allen que levantam mais perguntas do que respostas". A defesa observou que os escritos de Allen nunca mencionaram Trump nominalmente.

"As provas apresentadas pelo governo sobre o crime imputado - a tentativa de assassinato do presidente - baseiam-se, portanto, inteiramente em especulação, mesmo na interpretação mais generosa da teoria", escreveram os advogados de defesa.

Allen foi acusado na segunda-feira, 27, desse crime, bem como de duas acusações adicionais relacionadas a armas de fogo, incluindo disparo de arma durante um crime violento. Ele pode ser condenado à prisão perpétua se for considerado culpado apenas pela acusação de assassinato. (Associated Press).

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