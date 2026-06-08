Trump chama jornalista de 'fraude' e abandona entrevista nos EUA
Republicano questionou resultado das eleições de 2020 e criticou emissoras norte-americanas por suposta cobertura tendenciosa
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu abruptamente uma entrevista exibida no domingo (7) pela emissora NBC, durante o programa "Meet the Press". Na ocasião, o republicano atacou pessoalmente a apresentadora Kristen Welker e voltou a questionar o resultado das eleições presidenciais de 2020.
A tensão escalou quando Trump afirmou possuir evidências de que a disputa, vencida por Joe Biden, foi fraudada. Welker contestou a declaração, ressaltando a inexistência de provas que sustentem essa alegação de fraude.
Críticas à imprensa e apresentadora
Irritado com os questionamentos, Donald Trump reagiu com duras críticas à jornalista e à imprensa norte-americana. "Suas eleições são fraudulentas, você é uma fraude e o 'Meet the Press' também é uma fraude", declarou o ex-presidente.
Em seguida, estendeu as críticas a outras emissoras, como ABC, CBS e CNN, que, segundo ele, são contrárias ao seu governo.
Encerramento abrupto da entrevista
Ao encerrar a entrevista, Trump afirmou que a NBC é uma rede "tendenciosa e desleal". Ele se levantou da cadeira, finalizando a conversa antes do previsto e proferindo: "Desculpe. Vamos parar por aqui, porque já chega. Obrigado, querida. Divirta-se".
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