Brasileira morre em acidente em safári na Namíbia; saiba mais detalhes
A turista participava de uma excursão pela região quando o veículo em que estava capotou, causando ferimentos fatais.
Uma brasileira, identificada como Meire Aparecida de Amorim, de 46 anos, morreu após sofrer um grave acidente durante um passeio de safári na Namíbia, país localizado no sul da África. A turista participava de uma excursão pela região quando o veículo em que estava capotou, causando ferimentos fatais.
Reservada nas redes sociais, Meire compartilhava poucos registros da vida pessoal. Entre as publicações, apareciam momentos ao lado de familiares e amigos, participações em retiros de yoga, atividades de origami e fotos de sua gata de estimação.
Como foi o acidente?
De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o acidente ocorreu na manhã da última sexta-feira (29), em um trecho da rodovia C14, entre a cidade de Walvis Bay e a localidade de Sesriem, uma das principais portas de entrada para o deserto do Namibe. Além da brasileira, o veículo transportava turistas de outras nacionalidades que participavam do safári.
As investigações iniciais apontam que uma falha mecânica pode ter provocado o capotamento. Conforme os relatos, o eixo de transmissão do veículo teria se desprendido durante o trajeto, levando o motorista a perder o controle da direção.
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Empresa do passeio se pronunciou
Em nota, a empresa responsável pela excursão de safári manifestou pesar pela morte da turista brasileira e informou que está prestando assistência aos demais passageiros envolvidos no acidente, além de colaborar com as investigações conduzidas pelas autoridades da Namíbia.
"Nós lamentamos confirmar que o acidente resultou em uma fatalidade. Nossos pensamentos e profundas condolências estão com os familiares e amigos das pessoas afetadas", declarou a companhia.
A operadora também afirmou que segue acompanhando o caso e oferecendo suporte aos turistas que estavam no veículo no momento do capotamento. Meire sofreu múltiplos ferimentos e não resistiu às lesões causadas pelo acidente. Os demais ocupantes tiveram ferimentos considerados leves e foram encaminhados ao Hospital Welwitschia Private, onde receberam atendimento médico.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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