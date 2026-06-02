Trump assina ordem executiva na Casa Branca para promover inovação e segurança em IA avançada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira, 2, uma ordem executiva para promover a inovação e segurança em inteligência artificial (IA) avançada. A medida prevê que os departamentos de Defesa e do Tesouro priorizem a defesa cibernética dos sistemas de segurança nacional.

"Os Estados Unidos continuam a liderar o mundo em IA devido ao enorme talento e inovação de nossa indústria e porque nos recusamos a sufocar essa inovação com regulamentações excessivamente onerosas", disse Trump.

O governo federal também terá acesso a modelos de fronteira - considerados modelos de IA altamente avançados e de larga escala - de forma antecipada, visando inovação segura e fortalecimento da cibersegurança da infraestrutura crítica, informou a Casa Branca.

"É política dos EUA promover a inovação e segurança em IA trabalhando colaborativamente com o setor privado para modernizar os sistemas de informação e fortalecê-los contra ameaças externas", acrescentou a ordem.