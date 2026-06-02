Rubio defende necessidade de Irã abrir Ormuz e cita possível participação de Khamenei em acordo

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, defendeu que a principal condição nas negociações com o Irã é que Teerã abra o Estreito de Ormuz e se comprometa com questões específicas sobre a destinação do urânio altamente enriquecido. A declaração foi dada em testemunho no Senado americano nesta terça-feira, 2.

"O Irã precisa anunciar de maneira muito clara que irá abrir o Estreito de Ormuz, o país minou grandes trechos da rota", afirmou, ao sugerir que Omã se aproximou de Teerã para controlar o estreito.

Rubio descartou que o Irã receberá alívio das sanções apenas por reabrir o Estreito de Ormuz e destacou que qualquer medida neste sentido está condicionada "a determinadas condições", sem fornecer maiores detalhes.

Em relação às negociações, o secretário mencionou que há indícios de que líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, está se envolvendo "cada vez mais em algum nível" nas negociações para encerrar o conflito no Oriente Médio que já dura mais de três meses.

"O regime iraniano fragmentado enfrenta problemas de comunicação. Pode levar até seis dias para obter uma resposta do Irã", disse.