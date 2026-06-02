Rubio diz que fim do bloqueio em Ormuz depende do Irã: 'ninguém aqui está implorando por paz'

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que o bloqueio marítimo norte-americano no Estreito de Ormuz só será encerrado quando o Irã também interromper o controle de embarcações na região. "Ninguém aqui está implorando por acordo de paz. Se alguém está implorando, são os iranianos", disse, ao ser questionado em testemunho no Senado no período da tarde desta terça-feira, 2.

Rubio negou que Teerã esteja mais forte atualmente do que antes do início da guerra, repetindo argumentos de que o país persa teria sido "destruído militarmente" pelos EUA e que não haverá alívio de sanções econômicas.

Ele evitou comentar questionamentos sobre a operação norte-americana realizada no ano passado, quando foi dito que o programa de mísseis iraniano teria sido "completamente detonado".

Segundo o secretário, o Irã "está perdendo milhões de dólares por dia" com o bloqueio americano em Ormuz.

Sobre política externa, Rubio comentou ainda sobre a situação de Cuba, alegando que o país "não é controlado pelo governo, mas por militares".

Ele rejeitou alegações de que o bloqueio dos EUA seja responsável pela crise energética e humanitária na ilha, afirmando que os apagões em massa já aconteciam há muito tempo. "O motivo é que os cubanos não investem dinheiro em infraestrutura de energia e esperam receber de graça, como faziam quando Nicolás Maduro estava no poder na Venezuela. A realidade não é assim", disse.