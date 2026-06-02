Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Rubio diz que fim do bloqueio em Ormuz depende do Irã: 'ninguém aqui está implorando por paz'

O secretário de Estado dos EUA negou que Teerã esteja mais forte atualmente do que antes do início da guerra

Estadão Conteúdo
fonte

Estreito de Ormuz (Reprodução / Google Maps)

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que o bloqueio marítimo norte-americano no Estreito de Ormuz só será encerrado quando o Irã também interromper o controle de embarcações na região. "Ninguém aqui está implorando por acordo de paz. Se alguém está implorando, são os iranianos", disse, ao ser questionado em testemunho no Senado no período da tarde desta terça-feira, 2.

Rubio negou que Teerã esteja mais forte atualmente do que antes do início da guerra, repetindo argumentos de que o país persa teria sido "destruído militarmente" pelos EUA e que não haverá alívio de sanções econômicas.

Ele evitou comentar questionamentos sobre a operação norte-americana realizada no ano passado, quando foi dito que o programa de mísseis iraniano teria sido "completamente detonado".

Segundo o secretário, o Irã "está perdendo milhões de dólares por dia" com o bloqueio americano em Ormuz.

Sobre política externa, Rubio comentou ainda sobre a situação de Cuba, alegando que o país "não é controlado pelo governo, mas por militares".

Ele rejeitou alegações de que o bloqueio dos EUA seja responsável pela crise energética e humanitária na ilha, afirmando que os apagões em massa já aconteciam há muito tempo. "O motivo é que os cubanos não investem dinheiro em infraestrutura de energia e esperam receber de graça, como faziam quando Nicolás Maduro estava no poder na Venezuela. A realidade não é assim", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA/CESSAR-FOGO/NEGOCIAÇÕES/RUBIO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Rubio defende necessidade de Irã abrir Ormuz e cita possível participação de Khamenei em acordo

02.06.26 12h47

MUNDO

Embaixada do Irã divulga vídeo em IA com 'briga' entre Cristo Redentor e Estátua da Liberdade; veja

A publicação ocorreu em um momento de forte tensão internacional envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel

02.06.26 10h45

MUNDO

UE fecha acordo migratório para ampliar deportações e criar centros de detenção no exterior

O acordo foi fechado entre as três principais instituições da UE - a Comissão Europeia, o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu

02.06.26 9h53

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel ataca sul do Líbano um dia após Trump sinalizar desescalada com Hezbollah

Trump anunciou mais tarde, após uma ligação com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e após comunicar-se com o grupo militante libanês por meio de mediadores, que "não haverá tropas indo para Beirute".

02.06.26 8h47

MAIS LIDAS EM MUNDO

INGLATERRA

Vídeo de carcereira brasileira fazendo sexo com detento causa escândalo na Inglaterra

Linda de Sousa Abreu, de 31 anos, é apontada pela mídia inglesa como a protagonista das imagens que chocaram o país, embora nenhuma autoridade tenha confirmado sua identidade

29.06.24 17h03

MUNDO

Brasileira presa por fazer sexo com detento no Reino Unido é condenada pela Justiça

A condenação foi divulgada nesta segunda-feira (06/01)

07.01.25 0h01

AGRESSÃO

Mulher é agredida por ciclista após discussão no trânsito em Portugal

Nas imagens, é possível ver que os dois trocam agressões, mas o ciclista consegue derrubar a mulher no chão e segue dando golpes na cabeça

30.05.26 8h02

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda