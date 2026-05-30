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Mulher é agredida por ciclista após discussão no trânsito em Portugal

Nas imagens, é possível ver que os dois trocam agressões, mas o ciclista consegue derrubar a mulher no chão e segue dando golpes na cabeça

Estadão Conteúdo

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Uma mulher ficou ferida após ser agredida por um ciclista em uma discussão de trânsito na cidade de Matosinhos, em Portugal, na última segunda-feira, 25. As imagens da agressão foram gravadas por uma testemunha e viralizaram nas redes sociais.

De acordo com a imprensa portuguesa, o ciclista teria atingido o retrovisor do carro dirigido pela mulher, que estava estacionado. Os dois começaram uma discussão e, em um momento em que a mulher já estava fora do veículo, começaram as agressões físicas.

Nas imagens, é possível ver que os dois trocam agressões. No entanto, o ciclista consegue derrubar a mulher no chão e segue dando golpes na cabeça dela até que outras pessoas que passavam pela rua se aproximam e conseguem fazer com que ele pare.

A polícia foi acionada, mas, quando chegou, o ciclista já havia deixado o local. O homem ainda não foi identificado pelas autoridades e é procurado.

A mulher sofreu ferimentos leves e recebeu socorro do Corpo de Bombeiros antes de ser levada para um hospital próximo.

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Palavras-chave

PORTUGAL/TRÂNSITO/CICLISTA/MULHER/AGRESSÃO
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