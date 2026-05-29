Irã: porta-voz cita troca de mensagens com EUA, mas diz que nenhum acordo final foi alcançado

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que mensagens estão sendo trocadas com os EUA, mas que, por enquanto, nenhum acordo final foi alcançado ainda. Em comentários nesta sexta-feira, 29, ele disse que as negociações estão focadas no fim da guerra e que as questões nucleares não estão sendo discutidas em detalhes nesta fase.

Baghaei declarou que o Estreito de Ormuz está sob "medidas especiais" do Irã desde o início da guerra e está fechado para embarcações militares que são consideradas "hostis". No entanto, segundo ele, navios comerciais têm transitado pela rota em coordenação com as autoridades iranianas.

De acordo com o porta-voz, o Irã e Omã devem estabelecer mecanismos que preservem seus interesses e segurança nacionais, além de assegurar à comunidade internacional que a navegação por essa rota é realizada com segurança, em meio ao impasse nas tratativas com Washington sobre o controle da importante rota marítima.

Os EUA defendem que o local envolve "águas internacionais" e, por isso, ninguém deve obter controle da região.