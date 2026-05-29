Trump se reúne para decisão final sobre Irã e diz: pontos 'menos importantes' foram acordados

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, nesta sexta-feira, 29, que se reunirá agora na Sala de Situação da Casa Branca (Situation Room, em inglês) para tomar uma decisão final em relação ao acordo com o Irã, em postagem na Truth Social. Na publicação, ele reiterou termos que devem ser concordados com Teerã, mas citou que "outros itens, de bem menor importância, foram acordados".

Trump destacou que o Irã deve concordar que nunca terá uma arma nuclear ou bomba e que o Estreito de Ormuz deve estar "imediatamente aberto", sem pedágios, para tráfego marítimo irrestrito, em ambas as direções. Segundo ele, todas as minas aquáticas, se houver, serão eliminadas.

Anteriormente, os EUA removeram, por meio de detonação, diversas bombas com submarinos de minas, mas o país persa será responsável por concluir a remoção e/ou detonação imediata de quaisquer minas que restem, que não serão muitas, de acordo com o mandatário.

"Navios retidos no Estreito devido ao nosso incrível e sem precedentes Bloqueio Naval, que agora será suspenso, podem iniciar o processo de 'voltar para casa'!", escreveu.

Em relação ao urânio enriquecido iraniano, Trump afirmou que o material, que também é chamado de "poeira nuclear", será desenterrado pelos EUA em estreita coordenação e em conjunto com o Irã, além da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), e destruído. A destinação do urânio enriquecido é um dos principais impasses entre as partes para alcançar um entendimento que encerre a guerra.

Na postagem, o presidente norte-americano diz que "nenhum dinheiro será trocado, até novo aviso".