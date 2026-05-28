Vance diz que é 'difícil dizer' se Trump assinará acordo com o Irã
O atual conflito direto entre os Estados Unidos e o Irã teve início em 28 de fevereiro de 2026
O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta quinta-feira, 28, que é difícil saber se o presidente americano, Donald Trump, assinará um acordo provisório com o Irã.
"É difícil dizer exatamente quando ou se o presidente vai assinar", disse Vance a repórteres nesta noite depois de voltar de uma viagem ao Colorado.
Trump e sua equipe disseram desde o começo do conflito - e durante toda a guerra, que chegou ao seu quarto mês - que uma das principais razões para tê-la empreendido era garantir que o Irã nunca pudesse ter uma arma nuclear.
Mas Vance, exaltando o que disse que a guerra havia alcançado, afirmou que os EUA estão "numa posição em que poderíamos atrasar substancialmente o programa nuclear deles, não apenas durante o mandato deste presidente, mas no longo prazo".
As declarações parecem ter o intuito de mudar os critérios para alcançar um dos principais objetivos de Trump ao iniciar a guerra. Ele afirmou que estava claro que o Irã quer fechar um acordo e que os negociadores estavam "trocando informações em alguns pontos da linguagem".
Segundo ele, os pontos de discordância incluem o estoque do Irã de urânio altamente enriquecido, que poderia potencialmente ser usado para fabricar uma arma nuclear. "Há algumas questões sobre a parte nuclear, o estoque altamente enriquecido, e também a questão do enriquecimento", disse Vance.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast
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