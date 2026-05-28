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Mundo

Países da América do Sul firmam acordo para combater avanço do crime organizado

Estadão Conteúdo

Representantes do Chile, Argentina, Peru, Equador e Bolívia assinaram um acordo para criar um plano de combate ao crime organizado nos países, em um encontro em Santiago, capital chilena, nesta quinta-feira, 28.

O plano busca elaborar "medidas concretas, mensuráveis e verificáveis em cinco áreas prioritárias", como a troca de informações entre serviços de inteligência, polícias e promotorias, além da coordenação e controle fronteiriço, rastreamento de recursos financeiros ilícitos e cooperação entre órgãos técnicos nacionais. Os cinco países vão se reunir novamente em 180 dias para avaliar o trabalho e os avanços no período.

O chanceler chileno Francisco Pérez Mackenna declarou que o crime organizado se consolidou como uma das principais ameaças à "governança, à segurança das pessoas, à estabilidade institucional e ao desenvolvimento" e que os esforços nacionais são insuficientes para resolver a questão.

A cooperação acontece em meio ao avanço dos confrontos na Colômbia, que não participa do grupo. Hoje, pelo menos 52 guerrilheiros foram mortos em um embate entre grupos rivais que disputam o controle de uma região estratégica no tráfico de cocaína do país, segundo a Reuters. As tensões ocorrem às vésperas das eleições presidenciais no país, que acontecem no domingo.

*Com informações de Associated Press

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