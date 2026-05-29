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Executivo da Disney é condenado na Rússia por posse de drogas

A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (29) por um tribunal da região de Moscou.

Gabrielle Borges
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A composição dos produtos incluia substâncias enquadradas como narcóticas pela legislação russa (Reprodução/ Freepik)

Um executivo da Disney, identificado como Jugal Sudhir Daterao, de 46 anos, foi condenado a dois anos e seis meses de prisão na Rússia após ser flagrado com doces mastigáveis que continham substâncias consideradas ilegais pela legislação do país.

A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (29) por um tribunal da região de Moscou. De acordo com autoridades russas, o profissional foi detido em janeiro, logo após desembarcar no país em um voo vindo do Catar.

Segundo a agência estatal Tass, os itens apreendidos eram semelhantes a balas de goma com sabor de frutas. No entanto, a composição dos produtos incluía substâncias enquadradas como narcóticas pela legislação russa, o que motivou a prisão e o processo judicial.

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Durante o julgamento, Daterao alegou que não se tratava de drogas recreativas. Ele afirmou que os doces seriam, na verdade, um medicamento prescrito por médicos nos Estados Unidos, utilizado para auxiliar no tratamento de sintomas após uma cirurgia cerebral. A argumentação, no entanto, não foi aceita pela Justiça russa. O tribunal manteve a acusação e determinou a pena de dois anos e meio de reclusão.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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