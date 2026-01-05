Disney registra 6ª morte em 6 meses e reacende teoria na web

Um homem foi encontrado morto em um estacionamento do Walt Disney World, na Flórida (EUA), na última sexta-feira (2). A sexta morte nos arredores do local, no período de seis meses, reacendeu uma teoria da conspiração na web sobre as instalações da Disney no país.

Segundo o comunicado oficial, as equipes de emergência foram acionadas pouco antes das 21h. As investigações iniciais apontam que não há sinais de envolvimento de terceiros, mas as circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Relembre outras mortes na Disney

As mortes aconteceram em estados diferentes, mas as seis têm uma coisa em comum: aconteceram em propriedades da Disney.

Em 8 de outubro de 2025, uma idosa foi encontrada morta em uma atração do complexo Disneyland Park, em Anaheim, Califórnia.

em uma atração do complexo Disneyland Park, em Anaheim, Califórnia. Pouco tempo depois, no dia 14, um homem de 31 anos foi localizado no Contemporary Resort, na Flórida.

foi localizado no Contemporary Resort, na Flórida. No dia 22 de outubro, outro corpo foi encontrado no local.

Ainda em outubro, um homem de 28 anos , morador de Los Angeles, foi encontrado morto em outra área da empresa.

, morador de Los Angeles, foi encontrado morto em outra área da empresa. A quinta ocorrência aconteceu em novembro de 2025, quando uma hóspede do complexo foi encontrada desacordada no Pop Century Resort, também na Flórida. Ela foi levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu. As autoridades não divulgaram detalhes adicionais sobre o caso.

Mais recentemente, em 30 de dezembro, um funcionário do parque se feriu durante uma apresentação do show Indiana Jones Epic Stunt Spectacular, atingido por um elemento cenográfico, uma pedra falsa de cerca de 180 quilos. De acordo com a administração do parque, ele recebeu atendimento imediato e já se recupera bem.

Maldição ou coincidência?

A nova morte no complexo da Disney chocou frequentadores e usuários das redes sociais. Entre as teorias que circulam na web, alguns internautas sugerem que o fundador do estúdio, falecido há décadas, estaria assombrando o local, alimentando especulações e debates online sobre o caso.

Embora as autoridades reforcem não haver indícios de crimes conectados entre si, a repercussão online mantém o tema vivo e atrai atenção internacional.



Até o momento, a Disney não se pronunciou oficialmente sobre as especulações, mas segue reforçando medidas de segurança e atendimento emergencial em todas as suas atrações.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com