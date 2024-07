Autoridades de saúde da Índia entram em alerta após morte por vírus Nipah

O estado de Kerala, no sul da Índia, registrou a morte de um menino de 14 anos por vírus Nipah. O ministro da saúde do estado afirmou que o país identificou 60 pessoas como pacientes de alto risco para o vírus.

O vírus Nipah vem de morcegos frutíferos e outros animais como porcos. Devido ao seu potencial de desencadear uma epidemia, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou o vírus como um patógeno prioritário. Não existe vacina para a prevenção nem um tratamento para cura.

O governo do estado disse que está trabalhando para rastrear qualquer pessoa afetada para conter a propagação do vírus. Nipah foi ligada à morte de dezenas de pessoas em Kerala desde sua primeira aparição no estado em 2018.

O vírus foi identificado pela primeira vez há 25 anos na Malásia e levou a surtos em Bangladesh, Índia e Singapura.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)