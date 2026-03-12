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Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

Victoria Rodrigues
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Magdalena Majtyka tinha cerca de 15 anos de carreira na televisão e no cinema. (Foto: Reprodução/ Facebook)

A atriz e dubladora Magdalena Majtyka, de 41 anos, foi encontrada morta na última sexta-feira (6) em uma floresta após ficar desaparecida durante três dias na Polônia. O desaparecimento ocorreu depois que a atriz avisou ao marido, o cineasta Piotr Bartos, que iria sair para se encontrar com uma antiga amiga do ensino médio, e, desde então, não se teve mais notícias sobre o seu paradeiro, o que fez a família ficar preocupada.

Após a polícia ser acionada, os agentes iniciaram, de forma imediata, uma investigação para apurar os fatos e o motivo de Magdalena não ter voltado para casa. De acordo com informações do jornal "Sun", a atriz desapareceu no dia 4 de março, e o carro da atriz foi encontrado abandonado logo no dia seguinte, em uma estrada que leva a uma floresta perto de Biskupice Oławskie, na Polônia.

Nessa região da floresta, os policiais constataram que o veículo parecia ter batido numa árvore e sido abandonado no meio do caminho, por motivos que ainda não foram desvendados na investigação. Além desse detalhe, outras duas pistas que os agentes encontraram foram que o veículo estava trancado e que o carro foi visto a aproximadamente 50 quilômetros da sua casa, em Wrocław.

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O mistério da morte 

Somente três dias após o seu sumiço na cidade, os restos mortais da atriz Magdalena Majtyka foram encontrados junto com as chaves de seu carro e o seu celular desligado a apenas 200 metros do seu veículo, que foi identificado como um Opel Corsa. Embora tenham algumas pistas que levam a acreditar que a atriz poderia ter sofrido um acidente, os policiais afirmam que a morte dela não foi provocada por uma batida de carro. 

Agora, de acordo com o procurador público Damian Pownuk, serão realizados alguns exames histológicos e toxicológicos no corpo de Majtyka para que o mistério de sua morte seja descoberto pelos investigadores, o que pode levar até 2 meses para sair o resultado oficial.

Quem foi Magdalena Majtyka?

A atriz, dançarina e dublê Magdalena Majtyka nasceu em 1984 e viveu 15 anos de sua vida voltados para o mundo da televisão e do cinema. Em sua trajetória artística, ela participou das séries: "Świat według Kiepskich" (O Mundo Segundo os Kiepskis), "Na dobre i na złe" (Para o Bem e para o Mal), "Na Wspólnej" (Numa Estrada Comum), "Pierwsza miłość" (Primeiro Amor), "Ojciec Mateusz" (Pai Mateusz), além de "Breslau" e "1670".

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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