O Liberal chevron right Variedades chevron right

Atriz pornô 'viciada' em cirurgias plásticas é encontrada morta aos 33 anos

Denise Ivonne Jarvis Gongora, apelidada de Mary Magdalene, morreu na Tailândia

O Liberal

Uma criadora de conteúdo adulto conhecida mundialmente por suas intensas transformações estéticas foi encontrada morta aos 33 anos em um hotel na Tailândia. Denise Ivonne Jarvis Gongora, mais conhecida como Mary Magdalene, morreu depois de cair do nono andar de um prédio em Phuket, segundo relatos locais.

Mary Magdalene ganhou notoriedade nas redes sociais por documentar sua série de cirurgias plásticas extremas, que a tornaram uma figura polarizadora entre seguidores e críticos.

Queda fatal em hotel de Phuket

O corpo de Denise foi encontrado no estacionamento do condomínio Patong Tower, onde havia chegado para uma estadia de uma noite, após realizar o check‑in. Funcionários do hotel localizaram o corpo por volta das 13h30 no horário local, conforme informações de autoridades de Phuket.

Testemunhas indicam que ela caiu da varanda de um apartamento no nono andar do edifício, mas as circunstâncias exatas que levaram à queda ainda estão sob investigação.

Ascensão nas redes e modificações estéticas

Denise começou a registrar suas modificações corporais nas redes sociais e rapidamente acumulou seguidores interessados em seu conteúdo sobre cirurgias plásticas e transformações corporais.

Ao longo dos anos, ela passou por procedimentos variados, incluindo implantes, preenchimentos e tatuagens, além de outras intervenções estéticas que atraíram atenção internacional.

Publicação enigmática antes da morte

Um dia antes de sua morte, a influenciadora teria feito uma publicação no Instagram considerada enigmática por fãs e seguidores. No post, ela compartilhou uma cena final do filme O Show de Truman, em que o personagem principal se despede, gerando especulações sobre seu estado emocional nos últimos momentos de vida.

.
