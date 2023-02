Modelo canadense diz que voltará a ser 'natural', após silicone estourar

A modelo canadense e influenciadora, Mary Magdalene, 25 anos, passou por uma situação complicada, após a sua prótese de silicone estourar. A modelo que mora em Toronto, no Canadá, disse que voltará a ser "natural" e não passará por uma nova "transformação extrema". A jovem já investiu R$ 545 mil em procedimentos. As informações são do Cena Pop.

“Os meus peitos estão assim agora. Meu implante estourou. De novo… Vou fazer uma cirurgia na próxima semana para retirá-los. Vou voltar a ser natural, e não só na parte dos seios, nas outras partes também, no corpo inteiro”, disse em vídeo compartilhado em sua conta oficial no Instagram.

Após o posicionamento, de não passar por uma nova cirurgia, os seus seguidores comentaram e a apoiaram na empreitada: “Volte a ser natural, a sua saúde vai agradecer”, disse uma seguidora. “Quero ver você natural e saudável. Vai continuar sendo bonita”, comentou. “Faça o que for melhor para a sua saúde”, destacou uma internauta.

Mary começou a fazer plásticas aos 21 anos, e entre os procedimentos estão três trocas de silicone, com próteses de 5 kg em cada um dos seios; três Brazilian Butt Lift (BBL), que é a transferência de gordura corporal para a área do bumbum, bichectomia (retirada da gordura da bochecha), 'facetas' dentárias e preenchimento labial.

Veja o vídeo de Mary Magdalene sobre o assunto: