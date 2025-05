Benício Huck e Duda Guerra terminam o relacionamento, afirma colunista

Chegou ao fim o relacionamento de Benício Huck, 17 anos, e Duda Guerra, de 16. Segundo o colunista Léo Dias, a iniciativa partiu do filho de Luciano Huck e Angélica após a repercussão da discussão entre a então namorada com a influenciadora Antonela Braga.

Após a discussão vir à tona, o filho de Huck e Angélica alterou a foto da conta privada do Instagram. Logo depois, Benício apagou a foto com a namorada do feed e deixou de seguir ela. Agora, o jovem possui somente uma foto publicada na rede social.

Relembre

Duda Guerra, namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, publicou um vídeo criticando Antonela. Segundo a então nora de Angélica, a influenciadora teria pedido para seguir um perfil privado de Benício, o que a deixou desconfortável.

“Para quem não sabe, 'dix' é uma conta privada, não uma conta normal. Meu namorado já é uma pessoa reservada, o perfil é fechado, imagina o 'dix', que é só para melhores amigos, para postar intimidades, coisa que você não postaria com o Instagram normal. Eles não são amigos, não são do mesmo ciclo de amizade, eles não convivem, nunca nem se viram”, disse a jovem.

Logo depois, Duda exibiu um print com a solicitação da influenciadora para seguir a conta de Benício: “Meu namorado não é o Cauã Reymond, não é como se ela tivesse pedido para seguir ele, porque o Instagram dele é aberto, o do meu namorado não. Então ela não tem essa intimidade para pedir para seguir o dix dele”.