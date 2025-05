Sextou em Belém: Dia 09/05 tem peça teatral, brega, Lady Gaga e muito mais; confira

Mais um "sextou" chegou e nada melhor do que aproveitar a entrada ao final de semana com um entretenimento de qualidade. De apresentações teatrais a reapresentação do show de Lady Gaga em Copacabana, Belém oferece diversas opções culturais nesta sexta-feira (09/05), prometendo uma noite de muita música, reflexões e risadas.

O Theatro da Paz recebe, nos dias 9, 10 e 11 de maio, a comédia “Duetos”, estrelada pelos atores Patricya Travassos e Eduardo Moscovis. Com direção de Ernesto Piccolo, o espetáculo é uma adaptação da obra do dramaturgo britânico Peter Quilter e promete arrancar boas risadas do público ao abordar, com leveza e humor, os desafios dos relacionamentos contemporâneos. Assistida por mais de 180 mil pessoas em todo o Brasil, a peça apresenta quatro histórias independentes, todas centradas em um casal, em situações que refletem o caos e as peculiaridades das conexões afetivas modernas. Os ingressos para o espetáculo estão disponíveis na bilheteria do Theatro da Paz e no site da Ticket Fácil.

Agora, quem quer dançar um brega coladinho, escutar uma boa música ou dançar todos os funks até o chão, há uma variedade de locais para aproveitar na capital paraense. No Espaço Cultural Apoena, no bairro do Marco, vai embalar o público presente com o chamado "Baile Na Cuíra", que reúne um repertório de ritmos dançantes expressivos na Amazônia, como o brega, xote, baião, coco, cúmbias e toadas. Comandando a pista, DJ Estamyna entra em cena para animar ainda mais o espaço na Avenida Duque de Caxias esquina com a Travessa Antônio Baena.

Já no Restaurante Manga Jambu, localizado no bairro Umarizal, a noite desta sexta–feria contará com o evento “Manga Retrô”, a partir das 17h, com um tributo a Ney Matogrosso pelo cantor paraense Johann, que também é bailarino, maquiador, ilustrador e drag queen. Além da homenagem ao artista, o local terá apresentação da Banda Muvi e do DJ Huntor.

O Nabêra Complexo Cultural e Gastronômico, no bairro da Cidade Velha é uma opção para aqueles apaixonados por música paraense. Hoje, o “Bregoso” vai tomar conta do espaço à beira da Baía do Guajará, a partir das 21h, com apresentações do DJ Márcio Lins, a cantora Suanny Batidão, Banda Os Brothers e a banda Mega Pop Show.

Para quem curte escutar e dançar boa música pop, o “sextou” em Belém vai ser fervoroso. Saudades do show da Lady Gaga? Pois aproveita que a boate Move, no bairro do Umarizal, vai reexibir a apresentação da cantora no último sábado (4), no Rio de Janeiro. O local vai dispor de um telão para todos os presentes matarem a saudade da “Mother Monster”, além de, claro, muita música Pop e Funk para dançar até ao amanhecer. O local tem entrada gratuita até 00h.

Outro lugar que vai levar animação para a noite de hoje é o Espaço Cultural Woodstock, no biarro de Nazaré, sobretudo para os universitários. Isso porque a chamada “Sextinha Universitária” vai ter entrada liberada, das 19h às 03h, para os estudantes do ensino superior. No local, a festa será comandada com música ao vivo BruVin, além dos DJs Rony do Guamá e Gaab.