Parceria cultural com O Liberal impulsiona artistas e eventos paraenses

Celebrando seus 78 anos, o jornal O LIBERAL se destaca como uma ponte vital entre a cultura paraense e seu público, especialmente através do projeto “Sextou!”, que oferece uma curadoria semanal de eventos culturais, priorizando os gratuitos e locais e os colocando na capa da edição impressa. Artistas e produtores reconhecem a importância dessa parceria, que garante visibilidade e legitimação a iniciativas culturais de diversos segmentos, proporcionando um espaço de reconhecimento em um cenário cultural cada vez mais plural e conectado ao mercado nacional.

Andrea Cunha, produtora de espetáculos musicais, enfatiza o impacto positivo da cobertura de O LIBERAL no fomento à cultura local. “O ‘Sextou’, assim como outras iniciativas do jornal, é um grande incentivo para todos os artistas e produtores de cultura”, destaca. Para ela, o espaço cedido pelo jornal tem ampliado o alcance de eventos e permitido que a população conheça a diversidade cultural do Pará.

“Esse espaço tem crescido bastante porque mostra a cultura do nosso Estado, suas variadas vertentes e seus artistas”, completa Andrea.

A produtora cultural ainda ressalta os desafios na promoção de eventos locais, especialmente em obter retorno e publicação de eventos regionais. “O maior desafio tem sido o feedback dos jornalistas, ainda são poucos que respondem e realmente publicam eventos e lançamentos artísticos regionais. Acredito que ainda se valoriza muito o que é de fora”, observa Andrea. Nesse contexto, o apoio do Grupo Liberal funciona como um “verdadeiro farol” para as produções locais. Ela sugere, ainda, a criação de um caderno exclusivo para eventos e manifestações culturais do Pará, o que abriria portas para artistas em início de carreira e ajudaria a dar visibilidade a nomes já consagrados, mas ainda fora da mídia.

Para Leandro Moreira, produtor cultural e assessor, a parceria com O LIBERAL tem sido essencial para dar visibilidade e engajamento aos eventos culturais da região. “Como um dos veículos de maior expressão na imprensa local, O Liberal cumpre uma função social importante ao levar informações ao público sobre os eventos, sempre antes de eles acontecerem, convidando as pessoas a participarem”, afirma. Ele ressalta o papel do jornal em manter o público informado e engajado, ao mesmo tempo em que fortalece a cena cultural paraense com uma abordagem cuidadosa e respeitosa.

Leandro Moreira trabalhando na assessoria de comunicação do Arraial do Pavulagem, em Belém (Arquivo pessoal)

Leandro observa ainda que, apesar da proliferação de redes sociais, a credibilidade de um veículo tradicional faz toda a diferença para o sucesso de um evento cultural. “O Liberal consegue prender mais a atenção das pessoas justamente pela confiança e tradição que o veículo possui”, pondera. Para ele, enquanto as redes sociais são uma ferramenta importante de divulgação, o jornal oferece uma “zona de conforto”, onde o público sabe que encontrará informações confiáveis e detalhadas.

Em um momento de crescimento cultural na região, Leandro acredita que o jornal pode investir em novos formatos para acompanhar o ritmo dos eventos e dos artistas locais. “Há um verdadeiro boom de orgulho pelas nossas raízes, e o público está cada vez mais envolvido e disponível para consumir cultura. Em vez de termos menos espaço para agendas culturais, deveríamos explorar novos formatos”, sugere. Ele menciona a possibilidade de um podcast semanal com artistas paraenses como uma forma de inovar e atender à demanda crescente por conteúdo cultural de qualidade.

Um exemplo de artista que tem se beneficiado da parceria com o jornal é a cantora Zaynara, expoente do beat melody paraense, indicada em duas categorias ao Prêmio Multishow e também ao WME Awards. Para ela, a valorização de sua cultura é um dos fatores que impulsionaram sua carreira em direção ao reconhecimento nacional.

“Eu acredito que o orgulho que eu sinto em representar o meu Pará e toda a região Norte é um combustível fundamental para que alcance novos lugares com o nosso ritmo, com a nossa cultura, com o beat melody”, afirma.

A cantora reconhece a contribuição de O LIBERAL nessa trajetória, reforçando que o apoio da imprensa local faz diferença para os artistas regionais. “Essa parceria com o Grupo Liberal, de sempre estar comigo ao levar com muita responsabilidade as notícias sobre a minha carreira para milhares de pessoas, faz muita diferença para nós artistas”, destaca Zaynara. Ela acredita que, para apoiar ainda mais a cultura paraense, a imprensa local poderia ajudar a conectar artistas da capital e do interior, promovendo um intercâmbio cultural. “Acredito que é importante unir forças e segurar realmente na mão uns dos outros para mostrar que o Norte merece estar no topo”, finaliza.