Félix Robatto lança clipe dedicado a casal que celebra a tradição da dança a dois

Félix Robatto apresenta, nesta quinta-feira (23), no Espaço Cultural Apoena, localizado na Av. Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém, o clipe de “Seu João e dona Nanci”, música de seu novo álbum, “Carimbó Power Cord”. A canção é uma homenagem ao casal que mantém viva a tradição de dançar a dois, especialmente gêneros como Lambada e Merengue.

“Eu gosto de fazer música para tocar nas minhas festas e o seu João e dona Nanci estão sempre no salão dando show. Não tinha como não fazer uma música para homenagear esses mestres da dança que dão propósito para nossa música. São eles que mantêm viva essa cultura”, destaca Félix. O casal conheceu o artista na Casa da Seresta, onde já eram frequentadores assíduos.

Desde então, passaram a prestigiar os shows do músico, tornando-se presenças marcantes, especialmente nas quintas do Apoena. Por isso, o clipe teve como locações a Casa da Seresta e o Espaço Cultural Apoena. Dona Nanci, além de dançarina, é costureira. Ela criou o figurino usado por Félix e sua banda no clipe, incluindo um visual brilhante que contrasta com as camisas floridas que são marca do artista.

A música faz parte do álbum “Carimbó Power Cord”, projeto selecionado pelo Edital de Música da Lei Paulo Gustavo. Gravado no Pupuña Estúdio, em Belém, o álbum conta com a produção de Félix, que também gravou guitarras, percussões e voz. Entre os destaques estão os backings vocals de Joba Marçal, Nicinha Vicari e Suelene Oliveira, da banda Warilou, que participam do clipe.

Félix testou a música “Seu João e dona Nanci” em apresentações no Apoena ao longo de 2024, e ela rapidamente caiu no gosto do público, tornando-se um momento especial dedicado ao casal em seus shows. O clipe será exibido às 19h no Apoena e, a partir das 22h30, estará disponível no canal oficial de Félix no YouTube.

Serviço

• O quê: Lançamento do clipe “Seu João e dona Nanci” de Félix Robatto

• Quando: 23 de janeiro de 2025 (quinta-feira), às 19h

• Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque, 450 Altos) / YouTube

• Canal: Félix Robatto Oficial

• Redes sociais: @felixrobatto

• Realização: Lambada Produções

ASSISTA: