Sesc no Pará inaugura novo espaço cultural em Belém, o Sesc Teatro Casa Isaura Campos; saiba mais

Os belenenses ganharão um novo espaço para divulgar e contemplar a diversidade da cultura regional e nacional na capital paraense. Trata-se do Sesc Teatro Casa Isaura Campos, localizado no edifício histórico que também abriga a unidade Sesc Casa da Música. A inauguração ocorrerá no próximo dia 29 de abril (terça-feira), às 19h30, com a apresentação da Banda S e do Veropa Sessions, e o evento será aberto ao público.

O novo espaço tem capacidade para 129 espectadores, distribuídos entre mezanino e térreo, além de contar com um moderno sistema de sonorização e iluminação. A revitalização do prédio foi planejada para receber desde apresentações musicais, danças e peças teatrais até congressos e palestras. Há ainda uma área de espera com lounge e café, que acomoda os visitantes antes do ingresso no ambiente principal.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Elane Gadelha, gerente do Sesc Casa da Música e do Sesc Teatro Casa Isaura Campos, ressaltou a importância do novo espaço: “O Sesc no Pará fortalece as matrizes amazônicas ao entregar à sociedade um equipamento cultural que preserva a história e a memória dos antigos casarios de Belém, salvaguardando o patrimônio material e garantindo acesso democrático aos bens culturais da nossa cidade”.

A acessibilidade foi outra prioridade, garantindo inclusão em todos os ambientes do teatro, alinhada à missão de promover cultura na capital. Heloiva Távora, Diretora Regional do Sesc no Pará, complementou: "A inauguração do Sesc Teatro Casa Isaura Campos reflete nossa missão social, oferecendo um espaço moderno e acessível para que todos desfrutem de eventos artísticos e culturais de qualidade. Estamos certos de que ele se tornará um marco na vida cultural do Pará".

O teatro homenageia Isaura Campos, mãe de Sebastião Campos, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no Pará. Professora primária, ela criou oito filhos no interior do Ceará, superando dificuldades com carinho e dedicação à educação e à cultura. Segundo Elane Gadelha, “Não haveria nome melhor para um lugar onde alegria, cultura e família estarão sempre presentes”.

Além da inauguração, no dia 30 (quarta-feira), às 18h, a IV Mostra Sesc de Dança celebrará o Dia Internacional da Dança (29 de abril) no novo palco, em uma programação organizada pelo Sesc Casa de Artes Cênicas.

Para finalizar, Elane Gadelha enfatizou: “Mais do que um espaço artístico, o teatro promove a conscientização sobre o poder da cultura na construção de uma relação mais harmônica entre o homem e o ambiente. A arte transforma vidas, forma senso crítico e redefine paradigmas diante da complexidade ambiental em que vivemos”.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)