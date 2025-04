Exposição com trabalhos do fotojornalista Ary Souza está aberta no Sesc Ver-o-Peso

A partir desta quarta-feira (23), a exposição “Compasso”, do fotojornalista Ary Souza, está aberta ao público no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, no bairro da Campina. A mostra faz parte da programação de lançamento da "Semana S", promovida pelo Sistema Comércio, que ocorre em todo o Brasil.

Ao longo do mês de abril, será possível ver as imagens que retratam um cenário tipicamente ribeirinho, por pessoas sobre um trapiche de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, que apresentam a peculiaridade da paisagem amazônica na sequência captada pelo fotojornalista Ary Souza.

“Achei uma pasta que tinha apenas o ensaio do Ary, quando ele fez parte do ‘Caderno de Pensamentos’ (série do Sesc de Belém), do volume 1, cuja temática era o ‘Ato de Narrar’. Me emocionei, porque o material dele é tão difícil de achar, o Ary não era cuidadoso com arquivo, ele não tinha onde guardar. Trabalhamos juntos por muito tempo e eu ainda cheguei a guardar algumas coisas dele. Esse ensaio, por um acaso, ajudei ele a editar, o que fez também com que ele fosse premiado pelo Arte Pará, em 2013”, conta Paula Sampaio, responsável pelo Núcleo de Fotografia do Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso e curadora da exposição.

A profissional ainda lembra que, quando o fotojornalista chegou dessa viagem, logo mostrou as suas imagens para ela. “Este ano, o Sesc faz 15 anos e o Ary foi uma das primeiras pessoas que a gente convidou para participar das ações de fotografia. Ao longo de todo esse tempo, ele atendeu aos nossos convites. O Ary é uma figura que está muito ligada à nossa existência e a ter um trabalho fotojornalístico documental”, pontua Paula Sampaio.

Ary Souza nasceu em Abaetetuba, nordeste paraense, e atuou como repórter fotográfico do jornal O Liberal por quase 35 anos. Ele faleceu em abril de 2020, após ser diagnosticado e tratar um câncer no fígado.

Além da exposição “Compasso”, na Semana S terá outras programações. “O evento é uma celebração pela representação do trabalho do Ary na cena da fotografia, ele quanto fotojornalista representou muito para a cidade de Belém. Hoje, a exposição está mostrando um pouquinho do cotidiano do trabalho dele, as obras belíssimas focando na realidade do vilarejo no Marajó. Para a gente é uma felicidade, não só pela exposição, mas também porque estamos celebrando o lançamento da Semana S, que ocorre em maio”, Heloiva Távora, Diretora do Sesc no Pará.

No Pará, a Semana S ocorrerá nos 16 e 17 de maio, no Boulevard da Gastronomia, com shows de Sancari, Arraial do Pavulagem, Banda Xeiro Verde, Baile do Mestre Cupijó, Banda AR-15 e Zaynara.

Agende-se

Exposição ‘Compasso’

Visitação: terça a sábado, das 09h às 18h, e domingos das 09h às 13h

Local: 3º andar do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523 - Campina)