Sesc realiza semana de exibição de filmes em língua francesa; veja a programação

Durante os dias 22 e 27 de abril, a língua francesa será destaque na tela do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, no bairro Campina, em Belém. A "Mostra Sesc Semana da Francofonia" irá celebrar com sessões audiovisuais a diversidade cultural e a união dos mais de 36 países que possuem como idioma a língua francesa. A entrada é gratuita.

A programação contará com sete obras que abordam questões sobre o amor, amizade, justiça, meio ambiente entre outros vários assuntos. A "Mostra Sesc Semana da Francofonia" é uma parceria do Sesc com a Cinemateca da Embaixada da França, com a Embaixada da França no Brasil e com o Institut Français. Confira, abaixo, a programação e a sinopse de cada obra.

Programação

Dia 22/04

A programação inicia com o filme "O Desprezo" no dia 22, às 18h30. O filme, de classificação etária de 16 anos, aborda a história da separação lenta e gradual de Paul Javal, um roteirista, e sua jovem esposa, que inicialmente parecem unidos. A crise do casal começa quando um incidente aparentemente trivial com um produtor faz com que a jovem passe a desprezar profundamente o marido.

A obra é uma adaptação livre do romance de Alberto Moravia, e contará com legendas para garantir a acessibilidade a todos os espectadores. Após a exibição, haverá um debate com Marco Antônio Moreira e Victor Hugo Castro.

Filme "O Desprezo" (Foto / Divulgação)

Dia 23/04

No dia seguinte, 23/04, será exibido o filme "Jules e Jim", com classificação etária de 14 anos e legendas para garantir acessibilidade ao público.

A sessão inicia às 17h e mostrará uma história que se desenrola na cidade de Paris, conhecida como a "cidade do amor", do início do século XX, onde Jules, um alemão, e Jim, um francês, dois amigos apaixonados pela arte, compartilham também o amor por Catherine. Jules acaba se casando com ela, mas a Primeira Guerra Mundial foi um fator que acabou separando os apaixonados. Em 1918, os três voltam a se encontrar, e Catherine, já afastada de Jules, acaba se apaixonando por Jim.

Fime "Jules e Jim" (Foto / Divulgação)

Dia 24/04

Na quinta-feira (24), o filme da vez a ser exibido será "O Poder do Diálogo", às 18h30, com classificação etária de 14 anos e haverá acessibilidade em legendas.

Desde 2014, na França, a Justiça Restaurativa tem proporcionado encontros entre vítimas e autores de crimes em espaços seguros, mediados por profissionais e voluntários como Judith, Fanny e Michel. Pessoas condenadas por roubos violentos, assaltos e furtos se encontram frente a frente com vítimas de sequestro e abuso sexual incestuoso. Ao longo dessa jornada delicada, surgem sentimentos intensos: raiva e esperança, silêncio e diálogo, alianças e frustrações, consciência e a reconstrução da confiança.

Filme "O Poder do Dialógo" (Foto / Divulgação)

Dia 25/04

No dia 25, sexta-feira, é a vez do filme "Animal", que será exibido às 18h30, com classificação etária de 12 anos e acessibilidade em legendas.

Na trama, os adolescentes de 16 anos Bella e Vipulan fazem parte de uma geração convicta de que o seu futuro é incerto devido às mudanças climáticas e a nova e 6º onda de extinção em massa de espécies. Nesse ritmo, eles acreditam que nos próximos 50 anos o seu mundo se tornará um lugar inabitável. Embora avisem a população, nada realmente muda, então decidem voltar à fonte do problema: nossa relação com o mundo vivo.

Com orientações da primatologista Jane Goodall, a dupla entende, ao longo de uma jornada extraordinária, que estamos ligados diretamente a todas as outras espécies do mundo e que, ao salvá-las, também estamos nos salvando. O homem acreditava que poderia se separar da natureza, mas não tem como negar sua essência: ele também é um animal que faz parte da natureza.

Filme "Animal" (Foto / Divulgação)

Dia 26/04

Na penúltima sessão, no dia 26, será exibido o filme "Casablanca em Chamas", às 18h30, com classificação etária de 16 anos e acessibilidade em legendas.

O obra conta a história do astro do rock decadente Larsen Snake, que volta à cidade onde nasceu Casablanca, onde reencontra Rajae, uma jovem das ruas com uma voz espetacular, e juntos vivem algo arrebatador. Entre as noites vibrantes de Casablanca, os dois se entregam a uma paixão intensa, mas logo antigos fantasmas do passado logo surgem e faz com o que o casal parta rumo ao deserto em busca de liberdade e fuga dos próprios demônios. Após a exibição, haverá um debate com Alex Damasceno.

Filme "Casablanca em Chamas" (Foto / Divulgação)

Dia 27/04

E para encerrar a programação, será exibido o filme "Um, dois, árvore", no domingo (27), às 09h30, com classificação etária livre.

A obra curta-metragem traz a história de uma árvore como qualquer outra, que em um dia calça suas botas, sai para uma caminhada e convida a todos os todos que encontra para segui-la, transformando o cotidiano em uma alegre dança coletiva, o filme se desenrola sem diálogos, garantindo acessibilidade para todos os espectadores.

Serviço

O quê: Mostra Sesc Semana da Francofonia é destaque da semana

Quando: De 22 a 27 de abril de 2025

Onde: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523 - Campina)

Valor: programação gratuita

Informações: (91) 98486-1498 (Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso)