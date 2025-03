Sesc no Pará oferece diversos serviços no interior do estado

O Sesc no Pará tem uma presença forte no interior do estado, seja nas grandes cidades como Marabá, Castanhal, Santarém e Altamira, mas também em municípios menores que também são contemplados com atividades de cultura, saúde, lazer, educação e assistência.

Castanhal

Em Castanhal, o Sesc no Pará possui uma unidade completa, com parque aquático; ludoteca; biblioteca; salas de aula para os cursos de valorização social; atividades esportivas; salão de Jogos; sala de ciências; trabalho social com grupos; ações do Programa Sesc Mesa Brasil, além de uma escola que atende o ensino infantil e fundamental para os dependentes de trabalhadores do comércio.

Sesc oferece serviços de mamografia, com agendamento presencial ou telefônico (Divulgação/Sesc no Pará)

Na área da saúde, há clínicas para o atendimento odontológico atendendo em Castanhal, Capanema e Paragominas. Cursos de música e dança também são oferecidos na unidade.

VEJA MAIS

Santarém

O Sesc em Santarém possui uma academia recém atualizada, com modernos aparelhos e estrutura. A unidade móvel do BiblioSesc está presente na cidade fazendo itinerâncias pelos bairros. Além disso, há a oferta de cursos de valorização social na área de corte e costura, como "Aprendendo a Arte de Costurar" e "Moda Malharia, Fardamentos e Peças Íntimas”, fomentando o aprendizado e a geração de renda.

BiblioSesc é uma biblioteca itinerante, composta por unidades instaladas em caminhões (Divulgação/Sesc Pará)

A unidade está passando por uma obra que irá ampliar o seu atendimento e a qualidade dos serviços oferecidos. Na área da saúde, as clínicas de saúde bucal atendem a clientela de Santarém e Itaituba. Consultas de medicina especializada, exame laboratorial citopatológico e consultas de enfermagem também são oferecidas em Santarém.

Marabá

A unidade do Sesc em Marabá também reinaugurou sua academia recentemente, oferecendo um espaço moderno para os clientes. Ela possui uma ampla área para a realização de atividades artísticas, como exposições, e uma sala de ciências que destaca a energia como temática. Os cursos de inglês, dança e música também compõem a grade de atividades oferecidas. Na área da saúde, há clínicas odontológicas em Marabá e Rondon do Pará. O Sesc em Marabá também conta com uma clínica de fisioterapia, voltada para trabalhadores do comércio e dependentes, que oferece ações diagnósticas e terapêuticas para prevenção de agravos, promoção, manutenção e recuperação da saúde.

Altamira

Presente há oito anos em Altamira, o Sesc no Pará tem oferecido diversos serviços para a comunidade local. Atividades esportivas e atendimento odontológico são os pilares da unidade. O circuito funcional está disponível em aulas sistemáticas realizadas todas as segundas, quartas e sextas-feiras, em duas turmas. Além disso há a locação de campo society de grama sintética com foco em práticas esportivas e recreativas.

Integrando o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc é ofertada a Formação Esportiva, projeto destinado às crianças e adolescentes entre 07 e 17 anos, que objetiva por meio do esporte formar cidadãos. O Sesc em Altamira também conta com a unidade móvel OdontoSesc que atende gratuitamente a demanda de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes da região oferecendo os serviços de exame, reexame, restauração, raspagem, profilaxia com flúor, exodontia, RX (periapical) e fluoterapia, conforme agendamento prévio.

Outros espaços

Além das suas unidades, o Sesc no Pará conta hoje com quatro Centros Educacionais Sesc Ler nos Municípios de Benevides, Salinópolis, Inhangapi e São Francisco do Pará, que oferecem atividades de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Criar Sesc, ENCCEJA Sesc e o projeto Na Real. Ele possui clínicas odontológicas nos municípios de Tailândia, Capanema, Paragominas, Redenção e Rondon do Pará e unidades móveis de Bibliotecas (BiblioSesc), clínicas odontológicas, chamadas OdontoSesc, da central de relacionamento e uma unidade móvel exclusiva que realiza exames gratuitos de prevenção do câncer do colo de útero e mamografia, para trabalhadoras do comércio, o Saúde Mulher.

Serviço:

Sesc no Pará oferece diversos serviços no interior do estado

Informações: (91) 4005-9501, 4005-9504 e 98157-7271 (WhatsApp) - Fale com o Sesc

Site: sesc-pa.com.br

Facebook: Sesc no Pará | Instagram: @sesc_pa | Youtube: Sesc no Pará | LinkedIn: Sesc no Pará