Credencial Sesc: um passaporte para tudo o que o Sesc oferece

A Credencial Sesc é um direito gratuito garantido ao trabalhador do comércio de bens, serviços ou turismo e seus dependentes. Ele é assegurado à categoria em todo território nacional nos programas de educação, saúde, assistência, cultura e lazer e a credencial Sesc Plena pode ser utilizada em qualquer unidade Sesc do Brasil.

Para ter acesso, é necessário se enquadrar em algumas características: ter carteira assinada no comércio de bens, serviços ou turismo; exercer atividades em empresas, entidades enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio ou vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio; exercer atividades em empresas ou entidades contribuintes do Sesc.

Com a Credencial Plena, o cliente tem acesso a muitos serviços de forma isenta, em outros, o valor tem desconto. Para as modalidades físicas, atividades de valorização social e cursos de cultura e idiomas, a diferença de preço é muito significativa, priorizando o acesso da clientela preferencial do Sesc.

Na área do lazer, também há descontos em inscrições de atividades como o circuito Sesc de Corridas e a gratuidade do ingresso nos parques aquáticos de Ananindeua e Castanhal.

Na área da saúde, as clínicas odontológicas, o cuidado terapêutico em fisioterapia e o Sesc Saúde Mulher atendem os clientes com a Credencial Plena. Os restaurantes do Sesc e credenciados fornecem a refeição aos trabalhadores nos dias úteis pela taxa única de R$8,00.

Como solicitar

Para facilitar o processo, o Sesc no Pará recebe a solicitação e faz a emissão da Credencial Sesc Plena pelo seu site. O usuário tira suas dúvidas, realiza o cadastro e faz o envio dos documentos pelo portal oficial da entidade. Tudo de forma gratuita e segura. Todas as informações estão disponíveis em: www.sesc-pa.com.br/credencial.