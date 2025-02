Sesc Ler está com inscrições abertas

O Sesc Ler é um programa do Serviço Social do Comércio (Sesc) que visa promover a educação e a cultura. No Pará, o Sesc Ler está presente nas cidades de Benevides, Inhangapi, São Francisco do Pará e Salinópolis. As unidades estão com inscrições abertas para as atividades de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Criar Sesc, ENCCEJA Sesc e Na Real. Elas são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente na unidade escolhida até o dia 15 de fevereiro.

Os estudantes da EJA no Sesc são jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos que têm aulas no turno da noite. Nessa modalidade, o Sesc recebe uma diversidade intergeracional desenvolvendo uma proposta metodológica voltada para a formação humana, inclusão social, formação profissional através de cursos e oficinas, além de garantir acesso à cultura geral. Ela contempla desde a alfabetização até o ensino médio.

Sesc Ler está presente nas cidades de Benevides, Inhangapi, São Francisco do Pará e Salinópolis (Divulgação/Sesc Pará)

VEJA MAIS

Criar Sesc

Oferece atividades lúdicas e educativas no contraturno escolar para estudantes de 7 a 12 anos, matriculados regularmente no ensino fundamental. As atividades ocorrem de segunda a sexta-feira em quatro horas diárias, sendo dois dias para atividades de reforço escolar, dois para projeto e oficinas, e um dia só de recreação e esporte com o professor de educação física.

É um projeto educacional que funciona no contraturno escolar, voltado para o desenvolvimento integral das crianças, valorizando a infância e as suas múltiplas experiências com maneiras divertidas e criativas de aprender. As crianças brincam, pesquisam, planejam de forma colaborativa e exploram os territórios que integram sua rotina. Com o apoio de professores qualificados, elas são incentivadas a se desenvolverem integralmente, valorizando sua individualidade, assim como o grupo em que estão inseridos.

Encceja Sesc

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) é oferecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para jovens e adultos a partir de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada. O Sesc no Pará apoia a preparação para ele. Esse projeto atende os alunos matriculados na EJA e a comunidade que tenha o perfil para realização do exame através encontros semanais para o apoio pedagógico e entrega de materiais didáticos.

No dia da prova os alunos receberão todo o suporte necessário: água, alimentação e transporte de ida e volta. As atividades do projeto serão de fevereiro a agosto deste ano, no turno da noite com aulas três vezes por semana, das 19h às 22h e contarão com professores qualificados de todos os componentes curriculares.

O Sesc no Pará atua como um cursinho preparatório para o ENCCEJA para as pessoas de baixa renda e que não dispõem de tempo para estudar regularmente, proporcionando uma oportunidade para que essas pessoas possam obter a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio, permitindo-lhes continuar seus estudos ou melhorar suas oportunidades no mercado de trabalho. As aulas têm início no dia 15 de março.

Na Real Sesc

Tem como objetivo oferecer oportunidades de desenvolvimento pessoal por meio de atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer preparando os jovens para o futuro. Destinado à faixa etária de 14 a 20 anos, proporciona ações como forma de combater a exclusão social, a violência e a marginalização, oferecendo alternativas positivas e construtivas para ocupação do tempo livre e para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Tudo isso com atividades culturais, esportivas, lazer, integração social e tecnologia.

Serviço:

Sesc Ler está com inscrições abertas

Centro Educacional Sesc Benevides

Endereço: Av. Joaquim Pereira de Queiroz, 690, Benevides/PA - Presidente Medici

Telefone: (91) 98157-4114

Centro Educacional Sesc Inhangapi

Endereço: Trav. Pio XII, s/n, Inhangapi/PA - Vila Nova

Telefone: (91) 98403-5492

Centro Educacional Sesc São Francisco do Pará

Endereço: Rodovia PA 320, Km 19, São Francisco do Pará/PA, Lote Agrícola, 11

Telefone: (91) 98408-4999

Centro Educacional Sesc Salinópolis

Endereço: Rodovia PA 124, Km 12, Salinópolis/PA - Vila da Coremas

Telefone: (91) 3859-1144 / (91) 98167-1188

Atividades gratuitas

Informações: (91) 4005-9501, 4005-9504 e 98157-7271 (WhatsApp) - Fale com o Sesc

Site: sesc-pa.com.br

Facebook: Sesc no Pará | Instagram: @sesc_pa | Youtube: Sesc no Pará | LinkedIn: Sesc no Pará