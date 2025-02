Sesc Casa de Artes Cênicas está com inscrições abertas  

O Sesc Casa de Artes Cênicas iniciou 2025 oferecendo diversos cursos ao público. Na área de dança, são 13 opções voltadas para diferentes faixas etárias e níveis de habilidade em modalidades que incluem ballet, jazz, dança do ventre, dança de salão e dança contemporânea. As inscrições estão abertas para todos os públicos. Elas podem ser realizadas pelo site ou na central de atendimento do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso.

A novidade para este ano é o Núcleo de Pesquisa e Experimentação em Dança, coordenado pelo professor Jean Gama. Esse núcleo será um espaço dedicado à pesquisa e à experimentação para o público de nível mais avançado.

Outro destaque é dança do ventre, ministrada pela professora Ana Karina Rodrigues. Este curso, que já foi oferecido na unidade em anos anteriores, continua a atrair um público fiel e crescente. Ele é uma oportunidade de trabalhar e fortalecer o empoderamento feminino, a autoestima e o desenvolvimento de consciência corporal.

Todas as modalidades possuem bolsas de estudo oferecidas pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc, que disponibiliza atividades educativas gratuitas para pessoas com renda familiar de até três salários mínimos.

Inscrições

As inscrições e os pagamentos devem ser realizados das 09h às 20h, na central de atendimento do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, que fica na mesma rua na Casa de Artes Cênicas, sendo localizado na Boulevard Castilhos França, 522/523. Outra opção de inscrição é pelo site.

Serviço

Inscrições: na Central de Atendimento do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523) ou pelo site

Informações: (91) 3084-0472 (Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso)

(91) 4005-9501 (Fale com o Sesc)

E-mail: comunicacao@pa.sesc.com.br

Acesse o site

