Peça ‘DUETOS, A Comédia de Peter Quilte’ aborda humor nas situações cotidianas dos casais, em Belém

Os atores Patricya Travassos e Eduardo Moscovis chegam a Belém para apresentar o espetáculo “DUETOS, A Comédia de Peter Quilter” nos próximos dias 9, 10 e 11 de maio, no Theatro da Paz. Os ingressos para a peça estão disponíveis na bilheteria do teatro e no site do Ticket Fácil.

Sucesso no Brasil, sendo assistido por mais de 180 mil pessoas, a peça, dirigida por Ernesto Piccolo, é uma adaptação da obra do dramaturgo Peter Quilter e conta com quatro histórias separadas histórias envolvidas um casal, explorando de forma cômica o mundo caótico dos relacionamentos modernos.

Para a versão brasileira do espetáculo - que já foi adaptado em mais de 20 países e traduzido para mais de 10 idiomas - foram preservadas as mesmas histórias e os mesmos personagens da montagem original. No entanto, alguns diálogos e as piadas foram ajustados em alguns momentos, com o intuito de atualizar certos temas e adaptá-los ao contexto cultural e à realidade do público brasileiro, garantindo maior identificação com a placa local.

Histórias identificáveis

Em entrevista ao Grupo Liberal, os artistas do espetáculo compartilhamam como o espetáculo, do gênero comédia, pode criar uma conexão com a plateia, proporcionando não apenas momentos de diversão, mas também reflexões profundas sobre o cotidiano e as relações humanas.

Patricya comenta que aprecia a maneira como o texto do espetáculo retrata situações do cotidiano de forma realista, sem recorrer a fantasias, o que facilita a identificação do público e provoca boas risadas. “O que eu gosto muito dessa peça de Peter Quilter é a realidade dela. A gente não faz de uma forma criticando os personagens, a gente faz de verdade. As situações ficam muito verdadeiras e, por isso, muito engraçadas. E isso aproxima o público do que está sendo contado”, pontua a atriz.

Ela complementa os elogios ao texto de Peter Quilter por tratar de temas que frequentemente são considerados tabus, mas de maneira humorística, sem cair na banalização. "Ele fala com as famílias, com as relações, com as ansiedades, os medos, a solidão. Ele fala com tudo isso, mas de uma forma leve. As pessoas se identificam às vezes com uma ou com outra, ou conhecem alguém [que viveram algo semelhante], ou viveram algo parecido.Talvez seja isso que faça [o espetáculo] ter esse sucesso, porque ele fala com a nossa a nossa humanidade", observa Patricya.

Eduardo Moscovis contribui com a fala dos colegas, pontuando que a peça consegue estabelecer essa conexão justamente por retratar situações do cotidiano de muitas pessoas, mesmo que algumas sejam difíceis de lidar. “Apresentamos personagens e situações muito facilmente identificáveis. Ao expor as fragilidades desses personagens criamos uma conexão imediata com quem está nos observando. E sempre a partir de um olhar otimista e leve.”

Sobre o sucesso de demanda do espetáculo pelo Brasil, o ator comemorativo: “A maior recompensa de ter um espetáculo de carreira longa é justamente poder experimentar a ocorrência de públicos tão distintos, principalmente num tão grande como o nosso país. Estamos em festa!”

A apresentação em Belém faz parte de uma turnê que já passou por diversas cidades, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. Sobre a encenação na capital paraense, Patricya comemora: “A gente está muito feliz de ir para Belém e fazer [o espetáculo] nesse teatro maravilhoso”, celebra Patrycia

Parceria no palco

Os atores também falaram sobre a dinâmica de preparação para a peça, que incluiu as substituições do ator Marcelo Farias por Eduardo Moscovis no elenco. Segundo Patrycia, a troca não foi um empecilho nos ensaios, pois o novo colega de palco poderia gerenciar bem o posto, embora não tivesse o mesmo período de ensaios.

“A gente tem uma harmonia, uma coisa tão legal. A gente está sempre lapidando [o espetáculo] para ficar cada vez melhor. Ela pontou ainda que muitos dos diálogos foram adaptados durante os ensaios.

E Eduardo retribui o carinho demonstrado pelos colegas de palco, pontuando sua personalidade singular: "Patricya é uma alegria, um presente! Uma parceira incrível. Patricya está sempre atenta e disponível no palco, a vida, nos hotéis, aeroportos, aviões, táxis e nos restaurantes. Patricya é sempre uma companhia deliciosa."

Serviço:

Data: 9, 10 e 11 de maio

Local: Teatro da Paz, bairro Campina, Belém

Ingressos: Vendas disponíveis na bilheteria do Theatro da Paz e no site da Ticket Fácil.