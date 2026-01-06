Jayne Trcka, fisiculturista e atriz de 'Todo Mundo em Pânico', é encontrada morta nos EUA

Jayne Trcka, atriz e fisiculturista, foi encontrada morta em sua casa, na Califórnia. A informação é do TMZ, que conversou com o filho da esportista. Após tentativas falhas em ter contato com Trcka, um amigo foi até sua residência, onde a encontrou desacordada. Após a chegada da emergência, foi declarado o óbito de Jayne aos 62 anos.

A causa da morte segue em investigação. Ao TMZ, o filho da artista explicou que desconhecia quaisquer problemas de saúde que pudessem provocar a morte da mãe. O mesmo ainda comentou que Trcka foi encontrada sem vida no dia 12 de dezembro.

Quem foi Jayne Trcka?

Jayne Trcka ganhou popularidade ao interpretar Miss Man no filme Todo Mundo Em Pânico. Em sua carreira artística ainda teve outras participações em obras como Tim and Erics Awesome Show. A artista também atuou no fisiculturismo e trabalhou com o esporte nos anos 1980 e 1990.