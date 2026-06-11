Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump: Irã quis acordo "muito mais" do que os EUA; Khamenei e todos em Teerã aprovaram termos

Segundo Trump, o acordo deverá ser formalizado como um "memorando de entendimento muito forte"

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta quinta-feira, 11, acreditar que o líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, aprovou os termos propostos pelo governo americano para encerrar a guerra no Oriente Médio. Ele disse ainda que "todos no Irã aprovaram o acordo" e declarou que Teerã deseja fechar o entendimento "muito mais" do que Washington.

Segundo Trump, o acordo deverá ser formalizado como um "memorando de entendimento muito forte". Ele acrescentou que os EUA suspenderão o bloqueio marítimo em áreas costeiras do Irã assim que o documento for assinado.

Trump também afirmou que o Estreito de Ormuz será aberto com a assinatura do acordo, possivelmente no sábado ou na segunda-feira. Em seguida, disse que o estreito "está aberto há meses" e que a informação teria passado despercebida pela comunidade internacional.

Os comentários aconteceram nesta quinta-feira em evento de proclamação de incentivos para pescadores americanos, no Salão Oval da Casa Branca. Na ocasião, Trump falou brevemente sobre o Irã e as medidas do governo para apoiar agricultores, antes de abrir espaço para responder a perguntas de repórteres.

Apesar das falas do republicano, uma série de contradições circula na mídia internacional. Segundo a agência de notícias iraniana Fars, há dúvidas em Teerã sobre a qual versão do acordo Trump se refere. Se for a proposta do Irã, sem exigências demandadas pelos EUA nas últimas semanas, existe alta probabilidade de aprovação pelas principais autoridades persas.

Outros veículos apontam que o Irã entregou um último rascunho do acordo para o Catar repassar para Washington ontem e que, mediante aprovação, um processo de entendimento poderia começar. Conforme a Axios, os termos incluem liberação de ativos iranianos, reabertura do Estreito de Ormuz, entre outros pontos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA/NEGOCIAÇÕES/TRUMP/ACORDO/TERMOS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump nomeia ex-presidente da SEC Jay Clayton como diretor de Inteligência Nacional dos EUA

11.06.26 18h17

conflito

Trump: Irã quis acordo "muito mais" do que os EUA; Khamenei e todos em Teerã aprovaram termos

Segundo Trump, o acordo deverá ser formalizado como um "memorando de entendimento muito forte"

11.06.26 18h11

guerra

Trump diz que assinatura de acordo com o Irã pode ocorrer até o fim de semana

De acordo com Trump, o vice-presidente JD Vance seria o responsável por assinar o entendimento

11.06.26 17h02

guerra

Israel e Irã negam existência de um acordo finalizado com os EUA

As informações surgem após Trump dar declarações de que o texto em questão havia sido finalizado e que ele suspendeu mais ataques ao país persa

11.06.26 16h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

bate-boca

Trump chama jornalista de 'fraude' e abandona entrevista nos EUA

Republicano questionou resultado das eleições de 2020 e criticou emissoras norte-americanas por suposta cobertura tendenciosa

08.06.26 19h30

MUNDO

União Europeia desautoriza Brasil a exportar carnes para o bloco

Essa medida passará a valer em 3 de setembro e atinge em cheio a produção brasileira desses produtos

06.06.26 15h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda