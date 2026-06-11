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Trump nomeia ex-presidente da SEC Jay Clayton como diretor de Inteligência Nacional dos EUA

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta quinta-feira, 11, Jay Clayton, ex-presidente da Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM) e atual procurador para o Distrito Sul de Nova York, para ser o próximo diretor de Inteligência Nacional do país.

"Poucas pessoas na comunidade jurídica são respeitadas no nível de Jay. Encorajo o Senado dos Estados Unidos a confirmar Jay o mais rápido possível", escreveu Trump na Truth Social.

O republicano anunciou a nomeação em meio à pressão do Congresso para nomear um substituto permanente para Tulsi Gabbard, que renunciou no mês passado. Trump enfrentou forte resistência por sua decisão de nomear Bill Pulte, chefe da Agência Federal de Financiamento da Habitação, como diretor interino.

A situação levou a um impasse no Congresso depois que os democratas disseram que se recusariam a renovar os poderes de inteligência estrangeira, a menos que o presidente retirasse a nomeação de Pulte e nomeasse um candidato permanente.

*Com informações da Associated Press (AP).

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EUA/TRUMP/INTELIGÊNCIA NACIONAL/JAY CLAYTON
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