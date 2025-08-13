Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Atriz de conteúdo adulto é encontrada morta dias após publicar mensagem enigmática; entenda

A morte da jovem de 24 anos deixou familiares, amigos e fãs comovidos nas mídias sociais

Victoria Rodrigues
fonte

A suposta causa da morte de Lina foi anunciada pela cantora Coco Bliss. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A criadora de conteúdo adulto e influenciadora digital, Lina Bina, foi encontrada morta aos 24 anos nesta terça-feira (5), no estado norte-americano da Flórida, que fica localizado nos Estados Unidos. A jovem, que também era conhecida como Miss John Dough, fazia muito sucesso entre os assinantes da plataforma +18 do Onlyfans e já acumulava mais de 200 mil seguidores nas mídias sociais.

Mensagem Enigmática

Antes de falecer, a atriz de conteúdo adulto publicou uma última mensagem no dia 1 de agosto, no X. "Desculpa por ter sumido, estou passando por muita coisa no momento", disse Lina Bina. O comunicado deixou diversos fãs e seguidores da influenciadora comovidos com a situação, além de ficarem preocupados com o teor enigmático no que ela havia escrito, já que Lina não revelou o porquê do suposto sumiço.

Causa da morte

Após as investigações, o Instituto Médico Legal (IML) do Condado de Polk revelou a data de sua morte, que ocorreu no dia 5 de agosto, mas foi divulgada somente em 11 de agosto de 2025. A família da jovem, por sua vez, decidiu contar os motivos para o falecimento repentino de Lina, por meio da cantora Coco Bliss, que costuma publicar vídeos de lip sync e danças em estilo hip hop no TikTok.

"Infelizmente, ela passou por uma cirurgia para remover coágulos sanguíneos e não resistiu. Não foi por causa de um terceiro lifting de bumbum brasileiro. Para as pessoas que perguntam quando ou onde será o funeral dela, a família decidiu convidar apenas familiares próximos. Por favor, continuem orando por eles neste momento. Descanse em paz, linda", explicou a influenciadora Coco Bliss.

image Stories da cantora Coco Bliss que revelou a suposta causa da morte de Lina Bina. (Foto: Reprodução/ Instagram | @imcocobliss)

VEJA MAIS

image Irmã de Andressa Urach estreia no conteúdo adulto: 'agenda bem cheia'
Andressa Urach amplia sua influência no mercado adulto com o novo projeto “Madrinha Urach” e cuida da carreira da irmã, que acaba de entrar no segmento

image Professora é demitida de creche católica na Itália após pai assinar perfil no OnlyFans
Educadora ganhava quase R$ 3 mil a mais por mês com conteúdo adulto em comparação ao salário como professora

image Fã desenvolve 'amor platônico' e envia comprovante de terapia para criadora de conteúdo adulto
A influenciadora Kerolay Chaves, de Minas Gerais, recebeu pedido inusitado de ajuda financeira de assinante que diz estar em tratamento psicológico por sentimento não correspondido

Comoção da família, amigos e fãs

Nas mídias sociais, diversos parentes, amigos e seguidores da criadora de conteúdo adulto ficaram emocionados com a morte de Lina Bina. “A família inteira está arrasada agora. Rezando para que a mãe e o pai dela consigam superar isso", disse um familiar nas redes sociais. "Isso realmente partiu meu coração, ela era tão jovem, tão linda! Ela era perfeita do jeito que era, eu queria que ela soubesse disso! Ela era tão doce!", escreveu um fã.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

morte

criadora de conteúdo adulto

influenciadora digital

Lina Bina

mensagem enigmática
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda