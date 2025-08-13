Atriz de conteúdo adulto é encontrada morta dias após publicar mensagem enigmática; entenda

A criadora de conteúdo adulto e influenciadora digital, Lina Bina, foi encontrada morta aos 24 anos nesta terça-feira (5), no estado norte-americano da Flórida, que fica localizado nos Estados Unidos. A jovem, que também era conhecida como Miss John Dough, fazia muito sucesso entre os assinantes da plataforma +18 do Onlyfans e já acumulava mais de 200 mil seguidores nas mídias sociais.

Mensagem Enigmática

Antes de falecer, a atriz de conteúdo adulto publicou uma última mensagem no dia 1 de agosto, no X. "Desculpa por ter sumido, estou passando por muita coisa no momento", disse Lina Bina. O comunicado deixou diversos fãs e seguidores da influenciadora comovidos com a situação, além de ficarem preocupados com o teor enigmático no que ela havia escrito, já que Lina não revelou o porquê do suposto sumiço.

Causa da morte

Após as investigações, o Instituto Médico Legal (IML) do Condado de Polk revelou a data de sua morte, que ocorreu no dia 5 de agosto, mas foi divulgada somente em 11 de agosto de 2025. A família da jovem, por sua vez, decidiu contar os motivos para o falecimento repentino de Lina, por meio da cantora Coco Bliss, que costuma publicar vídeos de lip sync e danças em estilo hip hop no TikTok.

"Infelizmente, ela passou por uma cirurgia para remover coágulos sanguíneos e não resistiu. Não foi por causa de um terceiro lifting de bumbum brasileiro. Para as pessoas que perguntam quando ou onde será o funeral dela, a família decidiu convidar apenas familiares próximos. Por favor, continuem orando por eles neste momento. Descanse em paz, linda", explicou a influenciadora Coco Bliss.

Stories da cantora Coco Bliss que revelou a suposta causa da morte de Lina Bina. (Foto: Reprodução/ Instagram | @imcocobliss)

VEJA MAIS

Comoção da família, amigos e fãs

Nas mídias sociais, diversos parentes, amigos e seguidores da criadora de conteúdo adulto ficaram emocionados com a morte de Lina Bina. “A família inteira está arrasada agora. Rezando para que a mãe e o pai dela consigam superar isso", disse um familiar nas redes sociais. "Isso realmente partiu meu coração, ela era tão jovem, tão linda! Ela era perfeita do jeito que era, eu queria que ela soubesse disso! Ela era tão doce!", escreveu um fã.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)