Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA: dois agentes do ICE são identificados como responsáveis pela morte de Alex Prett

Estadão Conteúdo

Dois agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) foram identificados como os responsáveis pela morte do enfermeiro Alex Pretti em Minneapolis no dia 24 de janeiro, segundo informações da agência americana ProPublica.

De acordo com documentos governamentais, Jesus Ochoa, um agente da Patrulha de Fronteira, e Raymundo Gutierrez, agenda do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês) atiraram em Pretti durante uma operação na capital do Estado americano de Minnesota.

A morte de Pretti renovou os pedidos por investigações criminais sobre a atuação do ICE e fez o governo Trump diminuir o tom sobre as operações, apesar da divulgação de informações falsas sobre o incidente.

Além do enfermeiro, agentes do ICE também mataram Renee Good, uma mãe de 37 anos, em Minneapolis no dia 7 de janeiro.

Protestos A morte de Pretti e o segredo em torno das identidades dos agentes aumentaram a oposição dos americanos em relação às políticas de imigração do governo Trump e elevaram o número de protestos. Apesar do republicano ter sido eleito com uma plataforma de deportações e fechamento de fronteira para imigrantes ilegais, a maioria dos americanos não aprova a atuação do ICE, segundo pesquisas.

De acordo com um levantamento da Reuters/Ipsos de 26 de janeiro mostra que apenas 39% dos americanos aprovam o trabalho de Trump em relação à imigração, contra 50% há um ano.

O escrutínio aumentou depois que um memorando do ICE na semana passada apontou que os agentes poderiam prender pessoas sem mandado judicial.

A mudança amplia a capacidade de agentes de níveis mais baixos do ICE de realizarem operações de varredura, detendo pessoas que encontram e que suspeitam estar em situação migratória irregular, em vez de ações direcionadas, nas quais os agentes saem com um mandado em mãos para prender um indivíduo específico.

Políticos

As operações do ICE têm sido alvo de críticas de políticos democratas e também republicanos, que pedem uma investigação completa e transparente sobre o assassinato de Pretti, que tinha 37 anos e trabalhava como enfermeiro na unidade de terapia intensiva de um hospital.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA apontou que os dois agentes que atiraram no enfermeiro foram colocados de licença.

Segundo a ProPublica, Ochoa entrou no CBP em 2018 como agente de patrulha de fronteira, enquanto Gutierrez começou a trabalhar na agência em 2014.

Trump muda operações em Minnesota Políticos de ambos os partidos também criticaram a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e alguns chegaram a pedir a sua renúncia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, optou por manter Noem em seu cargo, mas mudou as operações em Minnesota. Trump afirmou que iria "desescalar um pouco" a situação em Minneapolis e enviou seu czar da imigração,Tom Homan, para comandar os agentes do ICE em Minneapolis.

O comandante da Patrulha da Fronteira,Greg Bovino, foi retirado do cargo. Bovino é "muito bom, mas um pouco impulsivo", acrescentou Trump na entrevista à Fox News. (Com agências internacionais)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

ICE

MINNESOTA

HOMEM

MORTE

agentes

identificação
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Groenlândia: primeiro-ministro diz que EUA ainda querem controlar e governar o território

Chefe do governo groenlandês disse que a posição americana "permanece inalterada" e que o objetivo segue sendo o mesmo desde 2019

02.02.26 11h43

Costa Rica: candidata conservadora à presidência abre ampla vantagem; rival reconhece derrota

02.02.26 11h08

Ministro do Irã diz estar confiante sobre acordo com EUA, mas alerta sobre falta de confiança

02.02.26 10h43

Kallas, da UE, rejeita apelo de exército europeu único em meio a tensões na Otan e com Trump

02.02.26 10h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

PROFISSÃO

Emprego dos sonhos? Profissional ganha até R$ 60 mil por mês e tem 250 dias de folga por ano

Porfissão chama atenção pelo alto salário, mas envolve riscos, isolamento e jornadas intensas; saiba qual é o trabalho

27.01.26 21h23

Nipah x Covid-19

Entenda quais as diferenças e semelhanças entre o Vírus Nipah e a Covid-19

Com alta taxa de letalidade e surtos recentes na Índia, o vírus Nipah entra no radar da OMS. Saiba mais!

27.01.26 18h08

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

CIÊNCIA

Cientistas descobrem planeta semelhante à Terra com 50% de chance de ser habitável por seres vivos

A pesquisa pode ajudar a encontrar respostas para a famosa pergunta: ‘Existe vida fora da Terra?’

29.01.26 16h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda