Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Von der Leyen: UE apresentará 20º pacote de sanções contra a Rússia muito em breve

Estadão Conteúdo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia (UE) está prestes a anunciar um novo aperto contra Moscou. "Muito em breve, apresentaremos nosso 20º pacote de sanções", escreveu ela, ao relatar uma conversa com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, antes das negociações de paz desta semana.

Na publicação desta segunda-feira (2) feita no X, Von der Leyen disse que, "à medida que nos aproximamos do quarto ano da guerra brutal contra a Ucrânia, a Rússia continua a redobrar os crimes de guerra, atingindo infraestrutura civil e residências". Segundo ela, apesar do prolongamento do conflito, "dia após dia, ano após ano, o apoio da Europa à Ucrânia permanece inabalável".

A chefe do Executivo europeu listou medidas em curso para sustentar Kiev. Entre elas, o envio de ajuda energética: "Estamos enviando centenas de geradores para manter o aquecimento e a iluminação funcionando". Von der Leyen também destacou o apoio financeiro, com uma proposta de empréstimo de 90 bilhões de euros para os próximos dois anos. "Estamos avançando rumo a um único e unificado Marco de Prosperidade com a Ucrânia e nossos parceiros dos EUA", acrescentou.

Ao justificar o novo pacote de sanções, Von der Leyen afirmou que a iniciativa busca pressionar o Kremlin. "Isso se trata de aumentar a pressão sobre a Rússia para que venha à mesa de negociações com uma intenção genuína de paz", escreveu, sinalizando que o endurecimento das medidas ocorre em paralelo aos esforços diplomáticos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

SANÇÕES

UE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Passagem de fronteira de Gaza para Egito é reaberta em etapa crucial para trégua

02.02.26 12h32

MUNDO

Groenlândia: primeiro-ministro diz que EUA ainda querem controlar e governar o território

Chefe do governo groenlandês disse que a posição americana "permanece inalterada" e que o objetivo segue sendo o mesmo desde 2019

02.02.26 11h43

Costa Rica: candidata conservadora à presidência abre ampla vantagem; rival reconhece derrota

02.02.26 11h08

Ministro do Irã diz estar confiante sobre acordo com EUA, mas alerta sobre falta de confiança

02.02.26 10h43

MAIS LIDAS EM MUNDO

PROFISSÃO

Emprego dos sonhos? Profissional ganha até R$ 60 mil por mês e tem 250 dias de folga por ano

Porfissão chama atenção pelo alto salário, mas envolve riscos, isolamento e jornadas intensas; saiba qual é o trabalho

27.01.26 21h23

Nipah x Covid-19

Entenda quais as diferenças e semelhanças entre o Vírus Nipah e a Covid-19

Com alta taxa de letalidade e surtos recentes na Índia, o vírus Nipah entra no radar da OMS. Saiba mais!

27.01.26 18h08

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

CIÊNCIA

Cientistas descobrem planeta semelhante à Terra com 50% de chance de ser habitável por seres vivos

A pesquisa pode ajudar a encontrar respostas para a famosa pergunta: ‘Existe vida fora da Terra?’

29.01.26 16h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda