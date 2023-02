Terra Yanomami instala internet de empresa de Elon Musk que ajudará serviços de saúde

Nesta terça-feira (31), a terra Yanomami na Serra dos Sururucus, no município de Alto Alegre, em Roraima, teve sua primeira antena de internet via satélite. As informações são do portal CNN Brasil.

De acordo com a Urihi Associação Yanomami, a nova antena da Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, possibilitou conexão de wi-fi em uma região de difícil acesso, que será utilizada pelos serviços de saúde.

“A Terra Indígena Yanomami tem uma logística de difícil acesso, e diariamente os profissionais que atuam nos postos de saúde precisam manter a comunicação com a equipe do Distrito Yanomami para repasse de informações sobre resgate de pacientes em estado de saúde grave e repasse de dados populacionais”, explicou a associação em uma publicação no Instagram.

Até então essa logística era realizada via rádio ou orelhão, “que em determinados momentos não funcionam”, acrescentou.

A associação exemplificou: “Se paciente X deu entrada no polo-base às 20hrs, a comunicação via radiofonia encerra às 06hrs. A equipe tenta comunicação via orelhão, mas acaba não funcionando. Com a internet, a equipe entrará em contato rapidamente e solicitará que agilizem no primeiro horário do dia seguinte o resgate do paciente.”

O recurso que possibilitou a instalação da Starlink foi adquirido através de um projeto em parceria com o fotógrafo Gabriel Chaim que fotografou algumas comunidades indígenas e realizou a exposição fotográfica “Devolvo Ouro” em uma galeria de São Paulo. O lucro da exposição foi inteiramente revertido para a comunidade Yanomami.

“Muito obrigado a todos os envolvidos nessa causa”, escreveu o fotógrafo em uma publicação no Instagram.

