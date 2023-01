Ministério da Saúde investiga denúncias de desvio de remédios de Yanomamis para garimpeiros

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) relatou, em ofício enviado ao Ministério da Saúde no dia 18 de janeiro, ter recebido a informação de que medicamentos para malária destinados aos Yanomamis estão sendo vendidos por mineradores irregulares perto da reserva indígena, em Roraima. "Vimos a necessidade de informar-lhes a fim de que medidas possam ser tomadas para que o rastreio da distribuição desse medicamento possa ser feito e apurado o fato relatado", diz o documento apresentado pela Fundação. As informações são da Agência Estado e G1 Roraima.

As denúncias de desvio de remédios por garimpeiros estão sendo investigadas pela pasta da Saúde. Um enfermeiro ouvido pela reportagem do Estadão e que não quis se identificar afirmou que os desvios de caixas do produto já ocorriam na área de Logística da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), órgão ligado ao Ministério da Saúde. Os problemas começam no transporte dos lotes até a reserva. "Durante o translado na aeronave, o medicamento some", disse outro técnico que já teve passagem pela Sesai.

VEJA MAIS

Durante a audiência pública realizada pela Câmara dos Deputados, em junho de 2022, a falta de medicamentos e as acusações de servidores que negociam com garimpeiros por ouro foram abordados. Na ocasião, Paulo Teixeira de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, que representou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, informou que "esse crime de comércio de ouro, cometido supostamente por servidores, em troca de comida e vacina" estava sendo investigado.

Saúde

O povo Yanomami enfrenta uma grave crise sanitária na saúde. A malária, doença que agrava os casos de desnutrição severa em crianças e adultos, é um dos principais problemas de saúde registrados por essa população.

O relato da Fiocruz se baseou em informações dos portais "InfoAmazonia" e o "Vocativo", que encontraram medicamentos do SUS sendo vendidos por garimpeiros no WhatsApp. De acordo o Ministério da Saúde, a denúncia está sendo apurada e o possível desvio desses medicamento será investigado junto aos órgãos competentes.