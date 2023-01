Marina Silva afirma que pode usar Fundo Amazônia em ações 'emergenciais' no caso da nação Yanomami

A Alemanha disse estar pronta para "contribuir" na proteção da Amazônia, confirmou o governo nesta segunda-feira (30), por meio de sua ministra de Cooperação, Svenja Schulze, após se reunir com a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, em Brasília. Marina afirmou que parte dos recursos do Fundo Amazônia podem ser utilizados em ações "emergenciais" no caso dos Yanomami. As informações são da AFP.

"Estamos buscando parcerias que nos ajudem a fazer com que o Brasil cumpra com seu objetivo de cumprir com seus compromissos do acordo de Paris, alcançar o desmatamento zero em 2030, de fazer a desintrusão das terras indígenas para tirar desse quadro terrível e ter uma agenda positiva para o desenvolvimento sustentável", explicou Silva.

Marina Silva acrescentou que a Alemanha está disposta a "cooperar" com o Brasil, tanto com o aumento "dos recursos para o Fundo Amazônia" como com a "abertura de mercados para produtos sustentáveis".

"Essas relações que nós temos também sobreviveu aos anos difíceis que tivemos e agora nós realmente queremos (...) contribuir com nosso conhecimento e estamos disponibilizando recursos", disse Schulze em uma coletiva de imprensa.

A liberação de 35 milhões de euros (US$ 38 milhões) para o Fundo Amazônia, previamente anunciada por Berlim, foi comemorada por Marina Silva e Schulze. Esses recursos serão destinados a projetos de preservação ambiental que estavam congelados desde 2019.