Presidente Lula determina bloqueio de transporte fluvial e aéreo em território Yanomami

Após uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros de Estado, que estão envolvidos no combate à crise humanitária que atinge os Yanomami, ficou determinado que, a partir desta segunda-feira (30), estão bloqueados o transporte aéreo e fluvial no território indígena que está sendo afetado por atividades criminosas. As informações são da CNN Brasil.

Um dos principais motivos para Lula determinar o motivo é restringir o acesso de pessoas não autorizadas pelo Poder Público na área, combatendo o garimpo ilegal e também a disseminação de doenças.

Também ficou determinado que haverá maior prioridade de assistência nutricional e de saúde aos Yanomamis, possibilitando o acesso à água potável.

Na última semana, o Ministério da Saúde chegou a declarar Emergência em Saúde de Importância Nacional devido à desassistência sanitária que os povos indígenas estavam vivendo nos últimos quatro anos. Estima-se que cerca de 570 indígenas yanomami morreram de desnutrição ao longo do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).