Antes de ser encontrado morto com a esposa, Rob Reiner teria discutido com o filho durante evento

Nos últimos meses, o filho Nick Reiner estava tendo supostos problemas com abuso de substâncias

Victoria Rodrigues
fonte

O filho de Rob Reiner é o principal suspeito de ter assassinado os pais em Los Angeles. (Foto: Reprodução/ Sirius XM)

Após o diretor de cinema Rob Reiner ter sido encontrado morto com a sua esposa, Michele Singer, neste domingo (14), em sua casa, alguns detalhes e suposições sobre o crime começaram a vir à tona. De acordo com informações do TMZ, o pai e o filho casal, Nick Reiner, teriam tido uma discussão acalorada, neste sábado (13), durante a festa de Natal do apresentador americano Conan O’Brien.

Com a descoberta desse episódio que ocorreu um dia antes da morte dos pais, o principal suspeito do assassinato de Rob e Michele tornou-se o próprio filho Nick Reiner. Algumas fontes próximas à família informaram ao tabloide americano que, ao longo do evento, o pai e o filho teriam protagonizado uma discussão audível na frente de muitos convidados e que em seguida o casal teria ido embora da festa.

Outras fontes próximas à família também disseram que Michele já vinha demonstrando angústia ao falar com os amigos de Nick e que o casal estaria emocionalmente esgotado diante do quadro de doença mental do filho e de supostos problemas com abuso de substâncias. Na manhã desta segunda-feira (15), a Polícia prendeu o filho de Rob Reiner enquanto eles realizam as investigações sobre o crime.

VEJA MAIS

image Ator e diretor Rob Reiner é encontrado morto junto à esposa
O casal estava na casa onde morava e apresentava ferimentos provocados por faca, segundo agência internacional

image Filho do cineasta Rob Reiner é suspeito de matar os pais e foi internado 17 vezes
Ao longo dos anos, ele passou por diversas tentativas de tratamento em clínicas de reabilitação.

Quem é Rob Reiner?

Rob Reiner é um diretor de cinema famoso e reconhecido mundialmente por suas produções cinematográficas. Ao longo de sua vida, ele chegou a dirigir os filmes: "Conta Comigo" (1986), “Harry & Sally – Feitos Um para o Outro” (1989), “Isto é Spinal Tap” (1984) e “O Presidente Americano” (1995). Além de ter atuado na série “The Bear” e estrelado no seriado “All in the Family” nos anos 1970. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

diretor

cinema

rob reiner

filho

assassinato
Mundo
.
