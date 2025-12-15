Ônibus com estudantes cai de penhasco e deixa ao menos 17 mortos na Colômbia
Governador decretou três dias de luto oficial no departamento
Um ônibus que transportava estudantes do ensino médio caiu de um penhasco no departamento de Antioquia, no noroeste da Colômbia, e deixou ao menos 17 mortos. O acidente ocorreu na madrugada de domingo (14), quando o grupo retornava de uma viagem de formatura às praias de Tolú, no departamento de Sucre.
Entre as vítimas está o motorista do veículo, Johnatan Taborda Cocacolo, funcionário da empresa de transporte turístico Precultur.
Segundo o governador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cerca de 20 pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, e foram encaminhadas para hospitais em Medellín.
De acordo com a imprensa local, o ônibus trafegava pelo trecho entre os municípios de Remedios e Zaragoza, na área conhecida como El Chispero, quando perdeu o controle e caiu de uma altura superior a 20 metros.
A Secretaria de Saúde de Antioquia informou que a maioria dos feridos são jovens entre 16 e 18 anos. Os estudantes estavam no último ano do ensino médio e organizaram a viagem por conta própria para celebrar a formatura. Não havia professores acompanhando o grupo. A Prefeitura de Bello informou que cinco alunos da turma não viajaram e permaneceram em Tolú.
O governador decretou três dias de luto oficial no departamento. A Polícia Nacional coordena o transporte dos corpos para o Instituto Médico Legal de Medellín. Equipes de resgate atuaram sob medidas especiais de segurança, já que a região tem presença do Exército de Libertação Nacional (ELN).
A Colômbia registra altos índices de acidentes nas estradas. Em 2024, a média foi de 22 mortes por dia no trânsito, segundo dados oficiais.
