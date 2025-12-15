Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Ônibus com estudantes cai de penhasco e deixa ao menos 17 mortos na Colômbia

Governador decretou três dias de luto oficial no departamento

O Liberal
fonte

A Secretaria de Saúde de Antioquia informou que a maioria dos feridos são jovens entre 16 e 18 anos (Reprodução/Redes Sociais via Metrópoles)

Um ônibus que transportava estudantes do ensino médio caiu de um penhasco no departamento de Antioquia, no noroeste da Colômbia, e deixou ao menos 17 mortos. O acidente ocorreu na madrugada de domingo (14), quando o grupo retornava de uma viagem de formatura às praias de Tolú, no departamento de Sucre.

Entre as vítimas está o motorista do veículo, Johnatan Taborda Cocacolo, funcionário da empresa de transporte turístico Precultur.

Segundo o governador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cerca de 20 pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, e foram encaminhadas para hospitais em Medellín. 

VEJA MAIS 

image Acidente deixa duas pessoas presas nas ferragens de um veículo em Santarém
Segundo as primeiras informações, o automóvel colidiu com o canteiro central da via

image Condutor morre após carro cair em rio na zona rural de Bragança
O acidente foi registrado neste domingo (14), na comunidade de Bom Jardim Campos de Baixo

De acordo com a imprensa local, o ônibus trafegava pelo trecho entre os municípios de Remedios e Zaragoza, na área conhecida como El Chispero, quando perdeu o controle e caiu de uma altura superior a 20 metros.

A Secretaria de Saúde de Antioquia informou que a maioria dos feridos são jovens entre 16 e 18 anos. Os estudantes estavam no último ano do ensino médio e organizaram a viagem por conta própria para celebrar a formatura. Não havia professores acompanhando o grupo. A Prefeitura de Bello informou que cinco alunos da turma não viajaram e permaneceram em Tolú.

O governador decretou três dias de luto oficial no departamento. A Polícia Nacional coordena o transporte dos corpos para o Instituto Médico Legal de Medellín. Equipes de resgate atuaram sob medidas especiais de segurança, já que a região tem presença do Exército de Libertação Nacional (ELN).

A Colômbia registra altos índices de acidentes nas estradas. Em 2024, a média foi de 22 mortes por dia no trânsito, segundo dados oficiais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram
Mundo
.
