Homem que desarmou atirador em ataque na Austrália se recupera de cirurgia

Ahmed al Ahmed, de 43 anos, se tornou um herói na Austrália ao desarmar um dos atiradores no ataque terrorista que aconteceu em Sydney nesse domingo (14). Ele precisou passar por uma cirurgia, nessa segunda-feira (15), pois foi atingido na mão e no braço enquanto lutava contra um dos homens. Em recuperação, Ahmed recebeu a visita do governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Sidney: responsável por desarmar atirador recebe elogios de autoridades e doação de bilionário]]

O atentado deixou 16 mortos, entre eles um dos atiradores, e 40 feridos, todos hospitalizados em estado grave. Os homens responsáveis pela ação criminosa antissemita, realizada durante o primeiro dia de celebrações da festa judaica Hanukkah, eram pai e filho. Durante a ação, Ahmed foi para cima de um deles e não parou até o desarmar.

De acordo com um primo de Ahmed, Jozay Alkanj, ele está bem e deve passar por outros procedimentos. Após a visita, o governador Chris Minns disse em publicação no X que “Ahmed é um herói da vida real”. Chris declarou que a coragem do homem salvou vidas, assumindo um risco que poderia o afetar. “Foi uma honra passar um tempo com ele agora há pouco e transmitir o agradecimento de pessoas de toda Nova Gales do Sul. Não há dúvida de que mais vidas teriam sido perdidas se não fosse a coragem altruísta de Ahmed”, escreveu.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também elogiou Ahmed e falou que ele é “uma pessoa muito, muito corajosa”. O homem é sírio e mora na Austrália desde 2006, onde conseguiu cidadania. Em uma vaquinha online, Ahmed já recebeu mais de 1,3 milhão de dólares australianos, na qual a maior doação foi de US$ 66 mil, do megainvestidor bilionário Bill Akcman.