Elon Musk perde posto e Bernard Arnault se torna a pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes

A lista com as pessoas mais ricas do mundo em 2023, feita pela revista Forbes, foi divulgada nesta terça-feira (4). Pela primeira vez um francês encabeça a lista: Bernard Arnault, de 74 anos, é dono do conglomerado de artigos de luxo LVMH (responsável por marcas como Dior, Louis Vuitton e Givenchy).

Segundo a revista, 2.640 pessoas possuem fortunas superiores a um bilhão de dólares em 2023. Somadas, as fortunas valem 12,2 trilhões de dólares. Uma queda de cerca de 500 bilhões de dólares com relação a março de 2022, resultando numa redução de 3,9%.

O dono da LVMH superou o bilionário sul-africano Elon Musk, de 51 anos, qe viu sua fortuna ser reduzida após a compra do Twitter, que resultou em uma queda dos valores de ações da Tesla.

Ao todo, 735 membros da lista são estadunidenses. O país tem 17 das 25 pessoas mais ricas do mundo. A China segue em segundo lugar, com 562 bilionários, e é seguida pela Índia, que tem 169 pessoas na lista. O Brasil tem 51 bilionários. A família Safra, encabeçada por Vicky Safra, está no topo da lista brasileira, com uma fortuna de 16,7 bilhões de dólares (cerca de R$84,8 bilhões).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)