Twitter: rede social perdeu mais da metade do valor de compra, afirma Elon Musk, em comunicado

O bilionário Elon Musk fez uma movimentação arriscada no final do ano passado, ao adquirir a rede social Twitter pelo valor de 44 bilhões de dólares (quase R$230 bilhões). O investimento parece ter se tornado uma grande dor de cabeça para o sul-africano, que afirmou em comunicado interno que a empresa, atualmente, está valendo menos da metade pela qual foi adquirida.

A nota enviada por e-mail foi acessada por diversos jornais estadunidenses, como The New York Times. No comunicado, o empresário afirma que a rede social está se transformando rapidamente. O objetivo da comunicação seria informar aos empregados um programa de compensação em ações, calculado de acordo com o novo valor da empresa: 20 bilhões de dólares (pouco mais de R$104 bilhões), segundo Musk.

Segundo os meios de comunicação dos Estados Unidos, o empresário não respondeu nenhuma ligação para comentar o assunto e a respondeu os pedidos de confirmação da informação utilizando emojis.

Desde sua chegada a rede social, a empresa viu o número de empregados ser reduzido drasticamente, com uma redução de aproximadamente 75% na quantidade de funcionários. Além disso, vendeu boa parte da mobília da sede da empresa em São Francisco, nos Estados Unidos.

Além disso, a empresa perdeu boa parte de seus anunciantes, principal fonte de receita da rede social, e a ferramenta “Twitter Blue” parece não ter tido o resultado desejado. O e-mail, enviado na última sexta-feira (24) também afirmava que mudanças radicais precisarão ser realizadas na empresa.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)