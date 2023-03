Chip no cérebro de humanos: o que pode ocorrer ao usar a tecnologia de Elon Musk?

Você já se perguntou como seria ter um chip de computador implantado em seu cérebro? Essa ideia pode ser assustadora para alguns, mas pode ser o desejo de outros. A empresa Neuralink, fundada por Elon Musk, está prestes a realizar testes com chips cerebrais em humanos. Entretanto, para que esses testes ocorram, é preciso que haja voluntários disponíveis.

A empresa está trabalhando nessa área desde 2016 e, finalmente, obteve a aprovação para a próxima fase dos testes.

Qual é o objetivo e benefícios da implantação dos chips?

Um dos benefícios da implantação de um chip cerebral é a possibilidade de enviar mensagens de texto apenas com o poder do pensamento. Incrível, não é mesmo? No entanto, o principal objetivo não é apenas facilitar o uso de aplicativos, mas sim ajudar pessoas com paralisias a se locomoverem e restaurar os sentidos daqueles que perderam a visão ou audição, por exemplo.

Vale ressaltar que a Neuralink não é a única empresa interessada nessa tecnologia. No entanto, é preciso ter cuidado com a dependência tecnológica. Já que muitas pessoas podem acabar se viciando em novas tecnologias como smartphones, imagine como seria com dispositivos diretamente conectados ao nosso cérebro?

Um exemplo disso foi compartilhado pelo professor Frederic Gilbert, especializado em neurologia aplicada, que afirmou que um paciente que implantou um chip acabou sofrendo da Síndrome da Decisão, onde ele não conseguia escolher sem pedir ajuda ao dispositivo. Isso significa que, em vez de ajudar, a tecnologia acabou substituindo a pessoa na tomada de decisão.

Portanto, é importante avaliar os prós e contras antes de decidir pela implantação de um chip cerebral. Se você tem interesse nessa tecnologia, continue acompanhando as novidades.