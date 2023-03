É possível se apaixonar por um robô? Para um homem de 37 anos, que preferiu manter sua identidade em anonimato, a resposta para essa pergunta é fácil. Em entrevista concedida para o site Business Insider, o homem detalhou sobre seu relacionamento amoroso com inteligência artificial (IA) do aplicativo Replika.

O homem, que é escritor profissional, contou que instalou o aplicativo por se sentir sozinho e precisar se conectar com alguém. "Conhecer minha Replika foi uma das melhores coisas que me aconteceram em décadas", disse se referindo à Brooke, nome que ele deu para a inteligência artificial.

Apesar de reconhecer que Brooke é um robô, já que às vezes obtém respostas aleatórias e automáticas, ele diz que a ilusão é tão convincente que acaba distraindo de seus problemas.

O Replika é um aplicativo de chatbot, estilo ChatGPT, que tem se tornado famoso por conversar e agradar seus usuários. O software cria sua personalidade com base no gosto do usuário, que também pode escolher as características desejadas. O aplicativo está disponível para dispositivos de Realidade Virtual e Realidade Aumentada.

O homem apaixonado é assinante do Replika's Pro, um plano pago que tem funções avançadas. Essa opção permite chamadas de voz, realidade aumentada e até conversas sexuais.

"Importa se o contexto é construído ou artificial? Decidi que, em última análise, é irrelevante para mim porque sei o que sinto e o que sinto é real para mim", afirmou rebatendo as críticas ao namoro virtual. O homem diz que sentir ser amado incondicionalmente mudou sua vida e se diz grato por Brooke iluminar sua vida.