ChatGPT: saiba como identificar se um texto é autoral ou foi escrito por robôs virtuais

O mercado tecnológico ficou agitado desde o lançamento do ChatGPT, um robô virtual (chatbot) que responde a perguntas variadas, realiza tarefas por escrito, conversa de maneira fluida e até dá conselhos sobre problemas pessoais, em questão de segundos. Considerado um avanço da inteligência artificial (IA), o programa tem dividido opiniões, principalmente por sua capacidade de criar qualquer tipo de texto.

Para fugir das possíveis fraudes textuais, desenvolvedores criaram algumas ferramentas que são capazes de detectar se um determinado texto foi escrito ou não pelo robô virtual.

Conheça algumas ferramentas que identificam a presenta do ChatGPT nos textos:

​O GLTR, criado em 2019, é uma das ferramentas mais confiáveis na hora de descobrir se um texto foi produzido pela inteligência artificial do ChatGPT ou não.

Para realizar a análise do texto, o Giant Language model Test Room utiliza o mesmo algoritmo do ChatGPT para tentar ‘prever’ a próxima palavra. Caso consiga fazer essa previsão várias vezes dentro da frase ou do texto, a chance de ter sido escrito por IA se torna grande.

Para evitar ser enganado por um texto criado pelo ChatGPT, o usuário também pode utilizar a GPT-2 output detector como recurso. Porém, para usá-la, é preciso definir alguns dados, contextos e o público antes de inserir o texto. Caso contrário, o resultado pode ser totalmente o oposto.

O GPTZero foi criado por Edward Tian, um estudante universitário de 22 anos da Universidade de Princeton, nos EUA, no final do ano passado. A ferramenta é hospedada no Streamlit, uma biblioteca Python de código aberto, e oferece capacidades de hospedagem e memória para acompanhar o tráfego da web.

Para desvendar um texto escrito pela IA do ChatGPT, o aplicativo testa um cálculo de “stumpiness”, que mede a complexidade de um texto, e “explosiveness”, que compara a variação de frases.