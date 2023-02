Meta anuncia Inteligência Artificial própria para competir com ChatGPT

A Meta, dona do Facebook, anunciou nesta sexta-feira (24) o lançamento de sua própria inteligência artificial (IA) e disse que pretende disponibilizar a ferramenta para pesquisadores a fim de encontrar soluções para possíveis riscos associados a essa tecnologia.

Denominada de "LLaMA", a inteligência artificial da Meta é descrita como um modelo de alto desempenho, criado para auxiliar os pesquisadores em suas investigações. Essa medida pode ser vista como uma crítica implícita à estratégia da Microsoft, que optou por divulgar sua tecnologia amplamente, enquanto mantém em sigilo o código de programação.

A partir do apoio da Microsoft, o ChatGPT ganhou notoriedade mundial pela capacidade de gerar, em questão de segundos, textos de alta qualidade, como ensaios e poemas, utilizando uma tecnologia conhecida como Grandes Modelos Linguísticos (LLM).

Percebendo uma ameaça ao seu domínio no campo das buscas, o Google se apressou em anunciar o lançamento de sua própria IA linguística, batizada de "Bard". No entanto, relatos de interações negativas com o chatbot Bing, da Microsoft, como ameaças e tentativas de roubo de códigos nucleares, acenderam o alerta, indicando que a tecnologia ainda não estava totalmente preparada.

Para a Meta, esses problemas poderiam ser melhor solucionados caso os pesquisadores tivessem mais acesso a essa tecnologia, cujo custo é bastante elevado. A OpenAI (empresa responsável pelo ChatGPT) e a Microsoft restringem o acesso à tecnologia utilizada em seus chatbots, gerando críticas de que priorizam o lucro em detrimento do aprimoramento da tecnologia para a sociedade. "Com o compartilhamento do código LLaMA, outros pesquisadores poderão testar novas abordagens para limitar ou eliminar esses problemas", destacou a Meta.