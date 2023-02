Bard: Google anuncia ferramenta de inteligência artificial similar ao ChatGPT

O Google anunciou, nesta segunda-feira (06), o mais novo programa de inteligência artificial. O sistema se chama Bard, que vem de “bardo”, de etimologia europeia. A tecnologia é similar a utilizada com o ChatGPT, da empresa OpenAI, e tende a ser um concorrente direto da tecnologia. O lançamento oficial do novo produto do Google será na quarta-feira (08), em Paris, França.

O Brad funcionará também via comando. A companhia ainda não deu muitos detalhes sobre a estruturação e deve ser apresentada em breve. O que foi repassado, por meio do Blog da empresa, é que o sistema já vem sendo testado há dois anos. Trata-se de um mecanismo que obtém informações atualizadas da internet, gerando "respostas de alta qualidade".]

Como vai funcionar o Bard?

O Bard é ativado por algum tipo de comando geralmente em texto. Os principais comandos, segundo o Google, são:

Me ajude a planejar o chá de bebê de um amigo/amiga;

Comparar dois filmes indicados ao Oscar;

Obter recomendações de receitas baseado no que você tem na geladeira;

Quais novas descobertas do James Webb eu poderia falar para o meu filho de 9 anos.

De acordo com o diretor-executivo do Google, Sundar Pichai, o Bard combinará informações de uma casa inteligente, agenda, entre outros serviços já cadastrados para as atividades diárias. "Combinaremos respostas externas com nossos testes para atingir altos níveis de qualidade, segurança e fundamentação em informações do mundo real", diz o blog post.

Não há detalhes se o sistema será utilizado por meio de aplicativo ou se será possível acessar de outras formas, como uma estrutura pela internet mesmo.

Hoje, como é o funcionamento do ChatGPT, da OpenAI?

Para o acesso à plataforma do ChatGPT, da OpenAI, é preciso fazer um cadastro no sistema disponibilizado na internet e fazer as perguntas, para obter textos, imagens, receitas, canções entre muitos outros, em diferentes idiomas.

A corrida pela tecnologia mais eficiente

Não é de hoje que a corrida por novas tecnologias, funcionais e coletivas, vem sendo estudada em todo o mundo. O Google ter um chatbot inteligente é importante por alguns fatores. Além da segurança, o sistema pode ajudar a monitorar e aprimorar a eficiência dos sistemas.

Na comunidade acadêmica e escolar, por exemplo, é grande a preocupação sobre a utilização ChatGPT, da OpenAI, no dia a dia, principalmente por ajudar a responder diversas questões de estudo, artigos científicos e até petições, com ajuda de um comando.