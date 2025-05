Fazer sexo com fome pode reduzir o prazer, aponta estudo; entenda o motivo

Sentir fome antes do sexo pode não ser apenas desconfortável, como pode também reduzir o prazer durante o ato. É o que aponta um estudo realizado pela Universidade de Oslo, na Noruega, que relaciona a presença do hormônio grelina, conhecido como “hormônio da fome”, à diminuição da sensação de prazer provocada por carícias físicas.

Produzida principalmente pelas células do estômago, mas também pelo intestino delgado, pâncreas e cérebro, a grelina regula o apetite, os níveis de glicose no sangue e o peso corporal. Pesquisas anteriores já haviam indicado que o hormônio influencia diversas funções do organismo. Desta vez, os cientistas noruegueses buscaram entender se ele também afeta a forma como o corpo reage ao toque.

“Além do seu papel estabelecido como hormônio estimulador do apetite, a grelina também está envolvida na atribuição de valor a recompensas sociais como o toque”, afirmaram os autores do estudo.

A pesquisa contou com 60 voluntários que participaram de testes em dois dias distintos. No primeiro dia, os participantes jejuaram das 9h às 15h, recebendo uma refeição líquida e uma banana no fim do período. No segundo dia, jejuaram pelo mesmo período, mas sem qualquer alimentação.

Durante os testes, os participantes passaram por exames cerebrais enquanto tinham a canela direita acariciada em diferentes velocidades. Após cada sessão, eles avaliavam a intensidade e a agradabilidade do toque.

Resultado da pesquisa

Os resultados mostraram que os níveis de grelina caíram após a alimentação, enquanto permaneceram altos no dia do jejum. Consequentemente, os participantes relataram uma sensação 2% mais positiva em relação aos toques recebidos no dia em que foram alimentados.

Apesar da diferença numérica parecer pequena, os pesquisadores consideram a descoberta significativa para entender melhor os efeitos da fome sobre estímulos sensoriais.

"Por exemplo, pode implicar que o toque procurado por razões de bem-estar, como uma massagem relaxante, tenha um efeito mais positivo após uma refeição do que com o estômago vazio. A reduzida agradabilidade das recompensas não alimentares também pode contribuir para a dificuldade de seguir uma dieta para perda de peso", escreveram.

O que não comer antes do sexo?

Queijos : os laticínios podem atuar como um congestionante e gerar inchaços.

: os laticínios podem atuar como um congestionante e gerar inchaços. Feijão: o feijão contém altos níveis de rafinose, o que causa gases.

o feijão contém altos níveis de rafinose, o que causa gases. Salgadinhos: alimentos como batata chips e salgadinhos têm alto teor de gorduras saturadas. Eles podem prejudicar a circulação e diminuir o fluxo sanguíneo.

alimentos como batata chips e salgadinhos têm alto teor de gorduras saturadas. Eles podem prejudicar a circulação e diminuir o fluxo sanguíneo. Carnes gordurosas: neste caso, tudo irá depender da digestão, mas se você quer evitar qualquer empecilho opte por não consumir carnes gordurosas antes da relação sexual.

neste caso, tudo irá depender da digestão, mas se você quer evitar qualquer empecilho opte por não consumir carnes gordurosas antes da relação sexual. Bebidas alcoólicas: o consumo do álcool pode deixar os momentos mais agradáveis e relaxantes. O segredo, aqui, é evitar exageros, o que pode facilitar algumas disfunções na hora do sexo, como dificuldade na ereção ou o orgasmo.

Alimentos "liberados" antes do sexo

Por outro lado, os alimentos em que se deve apostar antes do rala e rola são:

frutas,

saladas diversificadas,

carnes com pouca gordura,

massas sem molhos gordurosos e em pouca quantidade,

chocolates,

pimenta,

gengibre.